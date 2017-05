"Ammattilaiseksi on vaikea opiskella kirjekurssilla", Ammattikoululaiset järjestivät mielenosoituksen Helsingissä

Ammatilliset opiskelijat järjestivät mielenilmauksen opintoihinsa kohdistettuja 220 miljoonan euron leikkauksia vastaan Helsingissä 24.5.

Tapahtumassa olivat mukana SAKKI ry, Taistelu Amis-opetuksesta -kampanja sekä JHL, PAM ja Teollisuusliitto.

"Emme voi vain seurata sivusta, kun ammatillista koulutusta ajetaan hallituksen toimesta alas. Lähiopetusta on vähennetty jo liikaa. Ammattilaiseksi on vaikea opiskella kirjekurssilla", sanoo Taistelu amisopetuksesta -kampanjan aktiivi Valtteri Kankaristo.

"Huoli siitä miten pärjää tulevaisuuden työelämässä, on kova. Amikset osoittavat mieltä leikkauksia vastaan, koska he ovat tyytymättömiä suuntaan, johon oppilaitosten arki on menossa", hän summaa.

Yhtä huolissaan ammatillisten opintojen tulevaisuudesta on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n puheenjohtaja Jasmina Khabbal.

"Koulutusleikkaukset ovat konkretisoituneet kuluneen vuoden aikana jo laajasti oppilaitoksissa ympäri Suomea. Henkilökuntaa on vähennetty, jonka seurauksena lähiopetuksen määrä on laskenut jopa kymmenen tuntia viikkotasolla ja ryhmäkoot ovat suurentuneet. Näin suuri muutos on pakottanut koulutuksen järjestäjät tarjoamaan koulutusta yhä halvemmalla, jolloin sen laatu kärsii", hän sanoo.

Opiskelijat keräävät myös allekirjoituksia leikkauksia vastustavaan adressiin. Adressi on tarkoitus luovuttaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle joulukuussa 2017.

Sakki ry:n mukaan parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva ammatillisen koulutuksen reformilla on tarkoitus saada aikaan muutoksia. Henkilökohtaistamisen ja osaamisperusteisuuden kautta opiskelijalla olisi enemmän vaikutusmahdollisuuksia omiin opintoihinsa.

Ammatillista koulutusta koskevat leikkaukset juuri ennen reformia kuitenkin vaikeuttavat kehittämistyötä. Mikäli resurssit eivät riitä opiskelijan tukemiseen, kaikki puhe koulutuksen kehittämisestä jää vain puheeksi, sanoo Khabbal.