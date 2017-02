Antti-Jussi Oikarinen Mavin johtoon Leena Tenholan seuraajaksi

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää 1.5.2017 alkaen maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarisen Maaseutuviraston määräaikaiseksi ylijohtajaksi. Oikarinen on työskennellyt Mavissa osastonjohtajana vuodesta 2015 alkaen ja on toiminut viraston ylijohtajan ensimmäisenä sijaisena.

Hän seuraa tehtävässä Leena Tenholaa, joka jää keväällä eläkkeelle.

Ennen siirtymistään Maaseutuvirastoon Oikarinen on toiminut muun muassa ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen strategiajohtajana, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa osastopäällikkönä.

Maaseutuviraston ylijohtajan viran täyttäminen määräajaksi liittyy maa- ja metsätalousministeriön asettaman yhdistämishankkeen aikatauluun, jonka mukaan Mavin ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta erillisinä virastoina päättyy vuoden 2018 lopussa. Uusi virasto aloittaa 1.1.2019.

MMM käynnisti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämiseen tähtäävän hankkeen keskiviikkona.

Hankkeen vetäjäksi on nimitetty 16.2.2017 alkaen agronomi Kirsi Heinonen. Heinonen siirtyy hankejohtajan tehtävään Suomen pysyvästä EU edustustosta Brysselistä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2012 erityisasiantuntijana. Heinonen on toiminut aikaisemmin maatilahallituksessa ylitarkastajana ja maa- ja metsätalousministeriössä ylitarkastajana, jaostopäällikkönä sekä maatalousneuvoksena kasvintuotannon ja eläinravitsemusyksikön päällikön tehtävissä.

"Yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden toimintatapojen uudistamiseen ja modernisointiin, asiakkaan parempaan huomioimiseen ja tietojärjestelmien yhteiseen kehittämiseen. Henkilöstö pidetään vahvasti mukana muutoksessa", kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.