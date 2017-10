EU:ssa Helsinki ei mahtuisi C21:een

Jos EU:ssa suuret kaupungit perustaisivat Suomen malliin C21-ryhmän, Helsinki jäisi sen ulkopuolelle.

640 000 asukkaan Helsinki on väkiluvultaan EU:ssa sijoilla 36–38 käytettävästä tilastosta riippuen. Britannian ero pudottaa aikanaan edestä kolme kaupunkia pois.

EU-maiden pääkaupungeista Helsinki on 17:s. Maan asukasluvulla Suomi on EU:ssa 18:s.

Jos Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen lasketaan yhteen, päästään 1,15 miljoonaan asukkaaseen. Sillä pääkaupunkiseutu jo mahtuisi EU:n C21:een.

Mutta silloin myös muualla pitää laskea samalla tavalla. Kun mitataan laajempaa kaupunkivyöhykettä, Suomen pääkaupunkiseutu oli Eurostatin tilastossa 2014 väkiluvultaan EU:n metropolien 40:s. Pääkaupunkiseutuun oli silloin luettu 1,5 miljoonan asukkaan alue.

Helsinki on kansainvälisessä mittakaavassa keskikokoinen metropoli, toteaa Jussi Kulonpalo Helsingin yliopistosta. Hän on korkeakoulujen kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman projektikoordinaattori.

Helsingin onneksi EU:ssa ei ole suurimpien kaupunkien C21-ryhmää.

"Helsinki on aktiivisesti mukana kansainvälisissä verkostoissa", Kulonpalo sanoo. Hän muistuttaa, että Helsinki kasvaa voimakkaasti.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) Suomessa koolle kutsuma C21-ryhmä on Kulonpalon mielestä periaatteessa hyvä ajatus kaupunkien kehittämiseksi.

"Tosin nähtäväksi jää, onko se keskustelukerho vai vaikuttamista."

"Meillähän on perinne, että on erilaisia järjestöjä edunvalvonnassa. Maaseudullakin on omat toimijansa. Sen ei tarvitse olla vastakkainasettelua."

Suomessa kaupunkien ja maaseudun yhteistyötä edellyttää sekin, että kuntaliitosten jäljiltä useat C21-kaupungit ovat myös maan suurimpia maa- ja metsätalouskuntia, kuten MT on aiemmin kertonut.

EU:n suurimmassa kaupungissa Lontoossa on 8,8 miljoonaa asukasta ja suur-Lontoossa 14 miljoonaa. Toisena on kaupungeista Berliini 3,7 miljoonalla ja metropolialueista Pariisi 12 miljoonalla asukkaalla.

Tukholman ja Kööpenhaminan suuralueilla on noin 2 miljoonaa asukasta. Suhteessa koko maan asukasmäärään pääkaupunkiseutu on Suomessa ja Ruotsissa jokseenkin yhtä suuri, Tanskassa suurempi. Suhteessa vielä suurempia ovat Baltian maiden pääkaupunkiseudut.

Pääkaupunkiseudun suhde koko maan väkilukuun on yleensä suurempi pienissä maissa. Suurissa Keski-Euroopan maissa väestö jakaantuu useisiin isoihin metropolialueisiin.