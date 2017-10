Vanhanen haluaa avata ulkopolitiikkaa nykyistä laajemmaksi

Presidenttiehdokas Matti Vanhanen sanoi puheessaan keskustan presidentti- ja maakuntaristeilyllä, että ulkopolitiikkaan on palautettava koko maailma. Hän nostaa esiin erityisesti Afrikkaa, joka on hänen mukaansa globaalien ympäristökysymysten ohella vuosisadan suurin kysymys.

Vanhasen mukaan ulkopolitiikasta on myös keskusteltava ja sitä on perusteltava nykyistä paremmin. Hänen mukaansa presidenttiehdokkaiden pitää pystyä avaamaan vaikeitakin syy- ja seuraussuhteita.

"On vastattava, miksi me ylläpidämme pakotteita Venäjälle, vaikka itse kärsimme niistä. On perusteltava, miksi emme allekirjoita ydinaseet kieltävää kansainvälistä sopimusta, vaikka kannatamme ydinaseriisuntaa. On kerrottava, miksi me emme ota poliittista kantaa Itämeren uuteen kaasuputkeen", Vanhanen luetteli.

Hänen mukaansa pienen maan ulkopolitiikan takana on oltava laaja kansalaismielipide, joka riittävän yhdenmukaisella tavalla hahmottaa mitä maailmassa tapahtuu ja miten Suomen kannattaa asemoitua tähän kaikkeen.

Vanhanen nosti jälleen esille myös aidon presidenttikisan tärkeyttä, vaikka istuvan presidentin kannatus on gallupeissa kova.

"Yhteiskunnan eheyttä palvelee myös se, että vaaleissa tulee kaksi kierrosta. Silloin valittava presidentti ymmärtää, että hänen on kuultava myös niitä muita mielipidesuuntia, joiden kannatuksen hän tarvitsee taakseen valintansa tueksi."