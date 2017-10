Kiinan puoluekokouksesta odotetaan merkkejä tulevaisuuden suunnasta

Kiinan jättimäisen talouden tulevaisuuden suunnalle saatetaan saada lähipäivinä uusia tienviittoja, kun maata johtava kommunistinen puolue kokoontuu kerran viidessä vuodessa järjestettävään puoluekokoukseensa.

Suurista muutoksista tuskin saadaan kuulla, sillä presidentti Xi Jinping jatkaa uudelle viisivuotiskaudelle, ja maan odotetaan pitävän kiinni nykyisistä talouskasvutavoitteistaan. Nordean kansainvälisen talouden ekonomisti Tuuli Koivu kuitenkin huomauttaa, että Kiinan pitäisi lujittaa kasvunsa kestävyyttä ja parantaa tuottavuutta, sillä nykyisillä eväillä kasvu ei jatku äärettömiin.

Talouskasvun pyörää on pitänyt liikkeellä muun muassa siirtyminen maataloudesta teollisuuteen ja palveluihin. Tämä riittää Koivun mukaan ylläpitämään kohtuullista talouskasvua, mutta jatkossa Kiina voi törmätä nykyisellä mallillaan seinään, jos tuottavuuteen ei tule parannusta. Ratkaisu voisi olla kovista kasvuluvuista luopuminen ja kasvun kestävyyden lujittaminen.

"Kasvu hidastuisi lähivuosina, mutta pitkällä aikavälillä kehityskulku olisi suotuisampi", Koivu sanoo.

On kuitenkin epätodennäköistä, että Kiina luopuisi kovista kasvutavoitteistaan. Maan nykyinen linja on pitää kiinni 6–7 prosentin kasvuvauhdista ja taata se, että aiemmat lupaukset bruttokansantuotteen kaksinkertaistamisesta saavutetaan.

Lisäksi viime vuosien merkittävä ilmiö on ollut se, että presidentti Xi on keskittänyt valtaa yhä enemmän itselleen. Koivun mukaan Xi on ottanut talouspolitiikan ohjauksen edeltäjiään tiukemmin omiin käsiinsä. Aiemmin talouspolitiikka nähtiin enemmän pääministerin tonttina.

Kokouksen alla on yleisesti uumoiltu, että Xi pyrkii vahvistamaan asemaansa entisestään. Mielenkiintoista on muun muassa nähdä, keitä Xi nostaa korkeisiin puoluevirkoihin. Heidän joukossaan saattaa olla hänen ja pääministeri Li Keqiangin seuraajat, jotka ottavat ylimmän johdon haltuunsa 2020-luvulla.