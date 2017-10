"Minä myös" – Ahdistelua kohdanneet ihmiset avautuvat sankoin joukoin somessa, nyt laulajatähti Björk kertoo kokemuksistaan

Islantilaislaulaja Björk kertoo sosiaalisen median päivityksessään joutuneensa tanskalaisen elokuvaohjaajan ahdistelemaksi.

Kulttuurialalla tapahtuva seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta on noussut jälleen viime päivinä esille, kun Yhdysvalloissa elokuvatuottaja Harvey Weinstein on ryvettynyt seksiskandaalissa.

Björk ei mainitse elokuvaohjaajaa nimeltä, mutta päivityksen on tulkittu viittaavan tanskalaisohjaaja Lars von Trieriin ja Dancer in the Dark -elokuvan tekoon.

Laulaja kertoo päässeensä pois tilanteesta ja selvinneensä ahdistelusta aikanaan oman vahvuutensa, hyvän tiiminsä ja sen ansiosta, että hänellä ei ollut tavoitteita eikä mitään menetettävää näyttelijämaailmassa.

"Olen kuitenkin huolissani, että muilla saman miehen kanssa työskenneillä naisnäyttelijöillä ei ollut (samaa mahdollisuutta päästä pois)", Björk kirjoittaa.

Björk kertoo inspiroituneensa muiden naisten rohkeista ulostuloista ja toivovansa, että julkinen lausunto antaa tukea näyttelijöille ympäri maailmaa.

"Lopetetaan tämä. Maailmassa on muutoksen aalto", Björk päättää tekstinsä.

Björkin lisäksi lukuisat muut ovat rohkaistuneet kertomaan kohtaamistaan vääryyksistä.

Twitterissä yhdysvaltalaisnäyttelijä Alyssa Milano pyysi ihmisiä vastaamaan tviittiinsä sanaparilla "minä myös", jos he ovat kohdanneet seksuaalista ahdistelua tai väkivaltaa. Milanon tviitti oli maanantaipäivään mennessä kerännyt kymmeniätuhansia vastauksia.

Myös monet suomalaiset ovat avautuneet sosiaalisessa mediassa päivittämällä statustaan samaisella tekstillä ja kehottavat muita häirintää kokeneita tekemään samoin: "Jos kaikki seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet laittaisivat statukseensa "Me too", antaisimme kenties ihmisille käsityksen ongelman laajuudesta."

Elokuvatuottaja Weinsteinin skandaali sai alkunsa, kun New York Times -lehti kertoi, että Weinstein oli ahdistellut useita naisia ja luvannut vastineeksi edistää näiden uraa elokuvissa. Sen jälkeen useat naiset ovat kertoneet, että Weinstein on ahdistellut heitä tai raiskannut heidät.

Weinstein on kiistänyt kaikki syytökset. Viranomaiset tutkivat tapausta sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa.

Weinstein on tuottanut useita Oscar-palkittuja elokuvia. Häntä pidetään yhtenä Hollywoodin vaikutusvaltaisimmista tuottajista. Skandaalin vuoksi Yhdysvaltojen elokuva-akatemia päätti viikonloppuna erottaa Weinstenin akatemian jäsenyydestä.