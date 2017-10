Keskustakonkari kritisoi puolueettaan: Perusturvan leikkaaminen oli virhe

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila pitää tärkeänä sitä, että keskusta ottaisi nykyistä paremmin kunniaa hallituksen päätöksistä. Anttila pitää puolueen suurimpana haasteena aktiivista tiedotustoimintaa.

"Me emme ole osanneet ottaa hallituksen toimenpiteitä omaan piikkiimme", hän sanoo.

Keskustakonkarin mielestä kokoomus poimii nimiinsä hallituksen hyvät teot ja keskusta katsoo tilannetta sivusta.

"Se, että olemme pääministeripuolue, ei estä, että voisimme ottaa kunniaa hallituksen tekemisistä", Anttila pohtii.

Poliitikko muistuttaa, että talous on hallituksen toimien ansiosta vihdoin paremmassa kunnossa.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu esimerkiksi pääministeri Juha Sipilän johtamistaidoista. Myös kansanedustaja Mikko Kärnä pohti taannoin puoluesihteeri Jouni Ovaskan jatkoa.

"Sinun on parannettava juoksuasi, mikäli aiot jatkokaudelle", Kärnä totesi Uuden Suomen blogissaan.

Anttila ei halua ottaa julkisuudessa kantaa keskustan tilanteeseen. Hänen mielestään keskustelu puolueen tilanteesta pitää käydä puolueen sisällä.

Konkaripoliitikko korostaa, että vaalikausi on ollut vaikea, koska keskusta on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä. Hänen mukaansa keskustassa on unohdettu 1990-luvun keskustapolitiikan ohjenuora.

"Kun säästöjä lähdettiin hakemaan, olisi pitänyt muistaa, ettei perusturvaan kosketa. Sieltä se luottamuksen nakertuminen on lähtenyt", Anttila kritisoi.

Kansanedustaja muistuttaa, ettei hän syytä asiasta ketään. Hänen mukaansa hallitusohjelman perusturvaan kohdistuvista säästöistä ei ollut neuvottelemassa ketään, joka olisi muistanut Esko Ahon hallitusohjelman linjauksen siitä, ettei keskusta leikkaa perusturvasta.