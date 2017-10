Kokoomusnuoret valtion avusta viljelijöille: Missä ovat rantakohteiden sääkorvaukset?

Hallituksen neljäs lisätalousarvio on tuomassa viljelijöille lisämäärärahaa.

Esitykseen sisältyy muun muassa viljelijöiden tukeminen 25 miljoonan euron panostuksella huonojen sadonkorjuusäiden takia. Tuki kohdistuisi energiaveronpalautuksiin.

Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Iida Aarnio ihmettelee yhden yrittäjäryhmän omien sanojensa mukaan massiivista tukemista, sillä vaihtelevat säätilat vaikuttavat hänen mukaansa moniin muihinkin toimialoihin.

"Jos viljelijöitä tuetaan huonojen säiden takia, niin olisiko syytä tukea myös laskettelukeskuksia, jos ei satu satamaan lunta? Tai rantalomakohteita, jos kesä sattuu olemaan kylmä?", Aarnio ihmettelee.

"Tämä on täyttä edunvalvontapolitiikkaa, jossa yhden ryhmän etuja ajetaan muiden kustannuksella. Maataloudessa yrittäjäriski on täysin sosialisoitu. Miksi yhdellä yrittäjäryhmällä on oikeus riskinottoon veronmaksajien rahoilla? Miten tällaiset tuet ovat kilpailuoikeudellisesti edes mahdollisia?"

Kokoomusnuoret vaatii tiedotteessaan hallitukselta "edes pientä poliittista tai aatteellista selkärankaa".

Maatalouteen käytetään jo muutenkin aivan huimia summia verrattuna muihin toimialoihin, tiedotteessa todetaan.

MT kysyi Aarniolta, tietääkö hän minkä mittaluokan tappiot tiloille on tämän kasvukauden jäljiltä tulossa. "Puhutaan yli 100 miljoonan euron vahingoista", Aarnio arvioi.

Pitäisikö tilojen antaa ajautua konkurssiin, vaikka se uhkaisi kotimaista huoltovarmuutta ja vähentäisi merkittävästi kotimaista elintarviketuotantoa?

"Kotimainen huoltovarmuus on paljon moniulotteisempi kysymys kuin pelkkä ruokatuotanto. Esimerkiksi ilman energiaomavaraisuutta ruuantuotantokaan tuskin voi olla täysin omavaraista", Aarnio vastaa.

"Tilojen ajautuminen konkurssiin on aina yrittäjän kannalta tragedia. Se riski kuitenkin kuuluu aina yritystoimintaan, kuten muillakin toimialoilla. Tilojen ajautuminen konkurssiin todennäköisesti johtaisi maataloustuotannon keskittymiseen suurempiin ja tehokkaampiin yksikköihin."

Aarnion mukaan pitäisi pyrkiä täyteen markkinaehtoisuuteen.

"Maataloustuet kohdistuvat epäoptimaalisesti niin huoltovarmuusnäkökulmasta, kuin sosiaalisestikin."

Vertaatte kotimaista ruoantuotantoa ja rantalomakohteita. Näettekö, että toimialat ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta yhtä merkittäviä?

"Ei ole poliitikkojen tehtävä valita erilaisten elinkeinojen tärkeysjärjestystä markkinoilla."