Sipilä: Paikallisessa sopimisessa mentävä eteenpäin – "Se on päivän selvä asia"

Pääministeri Juha Sipilä korosti Valtakunnallisten yrittäjäpäivien pääjuhlassa, että pienet - ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa Suomen myönteisessä työllisyyskehityksessä.

"100-vuotias Suomi on elänyt ja elää jatkossakin yrittäjyydestä ja yritysten menestyksestä. Kun mietitään yrittäjyyden kaarta, voidaan ensinnäkin ilolla todeta, että startup-yrittäjyys on nyt nuorten suosiossa. Suomi tunnetaan Slush-tapahtumasta ja hyvästä pöhinästä ympäri maailmaa", Sipilä sanoi.

Pääministeri jakoi Suomen Yrittäjien huolen siitä, että paikallisessa sopimisessa ei ole päästy riittävästi eteenpäin.

"Asioita pitää pystyä sopimaan enemmän yrityksen sisällä. Se on päivän selvä asia. Suomi on paikallisessa sopimisessa kaukana jäljessä kilpailijamaitaan."

Sipilä totesi yrittäjille, että Suomen syöksykierre on saatu oikaistua ja talous on vakaalla pohjalla. Siitäkin huolimatta koko ajan on tehtävä kiivaasti töitä Suomen uudistamiseksi.

"Suomen on oltava ketterämpi ja nopeampi selviytymään eteen tulevista haasteista. Heti kun Suomi100 -juhlat loppuvat, järjestän 8. joulukuuta seminaarin ”Kohti seuraavaa sataa”. Tilaisuudessa etsitään Suomen tärkeimmät kysymykset 2020-luvulle, seuraavalle sadalle vuodelle. Nyt haetaan oikeita kysymyksiä. Haastan Suomen Yrittäjät tuomaan niitä."

"Minulle on äärimmäisen tärkeää, että tämä hallitus jatkaa Suomen uudistamisen ja kehittämisen tiellä koko kautensa loppuun. Kintaat eivät saa pudota, vaan talous ja työllisyys on saatava kestävälle pohjalle ja julkinen talous tasapainoon.