Raportti: Suomen asevienti kaksinkertaistui vuosina 2002–2016 – Lähi-itä on aseviennin ykköskohde

Suomen aseviennin arvo on kaksinkertaistunut vuosina 2002–2016, kertoo tuore raportti. Suomalaisen SaferGlobe-ajatushautomon raportin mukaan suomalaiset yritykset veivät viime vuonna ulkomaille sotatuotteita yli 133 miljoonan euron arvosta ja siviiliaseita yli 78 miljoonan euron arvosta.

Viime vuonna Lähi-idän osuus sotatuoteviennistä oli liki 63 prosenttia. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 2002 alkavan tilastoinnin aikana, raportissa todetaan.

Suurin osa Suomen sotatuoteviennistä suuntautui kolmeen Lähi-idän toimijaan. Viime vuonna eniten sotatuotteita vietiin Arabiemiraatteihin, yli 65 miljoonan euron arvosta ja liki puolet kaikista Suomesta viedyistä sotatuotteista. Myös Turkki ja Saudi-Arabia olivat tärkeimpien vientikohteiden mukana yli kahdeksan ja viiden prosentin osuuksilla.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kommentoi Suomen asevientiä kirjallisesti STT:lle maanantaina. Hän muistuttaa, että päätökset aseviennistä tehdään tuote- ja tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella.

"Myös kielteisiä päätöksiä Lähi-idän alueelle on tehty ennakkolausuntojen muodossa. Ne ovat julkisuuslain mukaisesti salassa pidettäviä, joten niiden sisältöjä ei voida avata tarkemmin", Niinistö kertoo.

Lupaharkinnassa noudatetaan EU-neuvoston yhteistä kantaa ja kansainvälisen asekauppasopimuksen velvoitteita ja siinä on huomioitava myös vastaanottavan maan legitiimi oikeus oman puolustuksensa kehittämiseen, Niinistö lisää.

Asevientiä suuntautuu myös lähialueille. Suomen toiseksi tärkein sotatuotteiden vientimaa on naapurimaa-Norja, jonne myytiin viime vuonna yli 11 prosenttia kaikista maasta viedyistä sotatuotteista. EU-maiden osuus koko aseviennistä oli reilut 15 prosenttia.

SaferGloben mukaan Suomi on 2000-luvulla ollut väkilukuun suhteutettuna maailman 13. suurin aseiden viejä. Vuosina 2003–2016 puolustusministeriö ja valtioneuvosto ovat myöntäneet sotatuotteille yli 3 000 vientilupaa.

Eniten vientilupia on myönnetty ampumatarvikkeille. Valtaosa ampumatarvikkeisiin kuuluvista luvista on myönnetty kiväärin patruunoille. Toiseksi eniten vientilupia on myönnetty pienaseille, pääasiassa tarkkuuskivääreille ja lisävarusteille, ja kolmanneksi eniten panssarointi- ja suojavarustukselle.