Sähköliiton hallinto pohtii huomenna, laajentaako se lakonuhkaa entisestään

Sähköliiton hallinto kokoontuu huomenna pohtimaan, laajentaako se työtaistelun uhkaa entisestään.

Puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo kuitenkin, että niin kauan kun on pieniäkin neuvotteluja sovittuna, on myös mahdollista löytää ratkaisuja. Sähköliitto ja Teknologiateollisuus tapaavat valtakunnansovittelijan luona vielä maanantaina.

Jos sopua ei synny, noin tuhat sähköasentajaa menee ensi viikon keskiviikkona viikoksi lakkoon eri vientiyrityksissä. Sähköliitto jätti lakkovaroituksen Teknologiateollisuudelle viime viikolla.

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus sovittelivat työriitaansa tänään, mutta tuloksetta.

Valtakunnansovittelija Minna Helle kutsui osapuolet tänään tapaamiseen, jossa kartoitettiin työriidan tilannetta. Sovittelu päättyi tuloksettomana ja jatkuu siis ensi maanantaina.

Väntin mukaan Sähköliiton jäseniä työskentelee sopimusalalla yhteensä noin 2 500.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, että Teollisuusliitto tukee työnantajien Teknologiateollisuutta sen ja Sähköliiton välisessä kiistassa. Aalto ei näe järkeä siinä, että samalla alalla on kaksi työehtosopimusta, jotka ovat identtisiä sisällöltään.

Aalto huomauttaa, että sähkötyöntekijöiden työsuhteiden ehdoissa ei tapahdu mitään muutosta, kun ne sisällytetään Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden väliseen sopimukseen. Aallon mukaan työntekijöiden palkka ja edut pysyvät nykyisellä tasollaan.

"Aiemmin Metalliliitto on aina neuvotellut sopimuksen ja Sähköliitto on tullut perässä ja kuitannut työehtosopimuksen. Nykyaikana, kun työtehtävät muuttuvat ja moninaistuvat, ei meidänkään mielestä ole järkevää, että alalla on useampia työehtosopimuksia", Aalto sanoi STT:lle.

Aallon mukaan kiistan taustalla on se, että Sähköliitto on yrittänyt jatkuvasti laventaa työehtosopimuksiaan teollisuuden alalle ja pyrkinyt rekrytoimaan Teollisuusliiton jäseniä jäsenikseen.

"Tämä on asia, jota me emme enää voi katsoa. Me ollaan katsottu tätä useampi vuosi ja todettu, että sellainen Sähköliiton toiminta, mitä he ovat tehneet tässä vuosien aikana, ei vastaa hyvää työmarkkinatoimintaa."

Aalto sanoo, että uudistus on luontevaa tehdä nyt, kun uusi Teollisuusliitto kokoaa muutenkin laajasti yhteen erilaisia teollisuuden ammatteja ja työntekijöitä.

Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntin mukaan heidän vaatimuksensa ovat hyvin yksinkertaisia.

"Me haluamme neuvotella teollisuuden sähköasentajille työehtosopimuksen edelleen niin kuin on tehty 50 vuotta", Väntti sanoi.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen korostaa, että työnantaja haluaa varmistaa sähkömiehille jatkossakin vastaavan tasoiset työehdot kuin muilla alan työntekijöillä. Teknologiateollisuuden mukaan sähkömiehet eivät ole jäämässä sopimuksettomaan tilaan eivätkä heidän ansionsa pienene muutoksen johdosta.