Puolustusvoimien Masi-kuormuri ja juna törmäsivät Raaseporissa – pelastuslaitos oli paikalla kymmenessä minuutissa

Raaseporin aamuisessa tasoristeysonnettomuudessa on kuollut neljä ihmistä, joista yksi oli matkustajana junassa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.

Raaseporin ja Töölön sairaaloihin on tuotu yhteensä 11 tasoristeysonnettomuudessa loukkaantunutta, kertoo HUS-kuntayhtymä. Neljää vakavammin loukkaantunutta hoidetaan Töölön sairaalassa, jonka valmiustilaa on nostettu. Puolustusvoimien mukaan onnettomuudessa oli osallisena kahdeksan varusmiestä, joista kolme menehtyi ja neljä loukkaantui.

Puolustusvoimien Masi-ajoneuvo ja juna törmäsivät kahdeksalta aamulla. Turma sattui Leksvallintiellä Skogbyssä Tammisaaressa.

Tiedotustilaisuus turmasta järjestetään Tammisaaren paloasemalla kello 12.

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa viipymättä Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tutkinnan paikan päällä. Keskuksesta kerrotaan, että tässä vaiheessa ollaan niin alustavien tietojen varassa, että tapahtumien kulkua ei pystytä arvioimaan.

Pelastuslaitoksen Ari Kujala kertoi kello 12 alkaneessa tiedotustilaisuudessa, että pelastuslaitos saapui onnettomuuspaikalle noin kymmenessä minuutissa.

"Pian selvisi, ettei paikalla ollut juuri tarvetta varsinaiselle pelastustyölle vaan keskityimme ensiavun kanssa loukkaantuneiden auttamiseen."

Poliisi on käynnistänyt asiassa teknisen tutkinnan. Alue on eristetty ja paikalla on useita poliisipartioita.

"Sääolosuhteet ovat olleet alueella huonot", kuvaili teknisen tutkinnan johtaja Matts Sjöholm.

"Teknisellä tutkinnalla on onnettomuuden syiden selvittämisessä suuri merkitys. Kuulemme onnettomuudessa loukkaantuneita, kun heidän terveydentilansa sen sallii."

Tutkintavastuu on tällä hetkellä Raaseporin poliisilaitoksella, mutta se tulee siirtymään Länsi-Uudenmaan tutkimusryhmälle, joka keskittyy vakaviin liikenneonnettomuuksiin.

Uudenmaan prikaatin komentaja kommodori Arvi Tavaila sanoo, että onnettomuudessa osallisena ollut Puolustusvoimien ajoneuvo oli mukana alueella käynnissä olleissa harjoituksissa.

Onnettomuus tapahtui Tavailan mukaan vartioimattomassa tasoristeyksessä, kun Syndalenin harjoitusalueella pidettyihin harjoituksiin osallistuneet Uudenmaan prikaatin joukot ajoivat sen yli. Yksi autoista törmäsi junaan.

Tavailan mukaan kyse oli maastokuorma-autosta, mutta sen nimenomaista tyyppiä hän ei pysty vahvistamaan. Saattueessa oli mukana myös muita ajoneuvoja.

Onnettomuusautossa ei Tavailan mukaan ilmeisesti ollut kantahenkilökuntaa, vaan ainoastaan varusmiehiä.

Tasoristeysonnettomuudessa oli osallisena Karjaalta Hankoon matkalla ollut kiskobussi H382. Junassa oli VR:n viestinnän arvion mukaan onnettomuushetkellä seitsemän ihmistä. Yksi ihminen sai VR:n mukaan junassa sairauskohtauksen.

VR:n mukaan Karjaan ja Hangon välillä junat korvataan toistaiseksi busseilla onnettomuuden vuoksi.

Töölön ja Raaseporin sairaaloihin on avattu puhelinnumerot, joihin Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa loukkaantuneiden läheiset voivat soittaa.

Kaikki potilaat ovat tällä hetkellä vakaassa tilassa.

Raaseporin sairaalassa omaisten numero on 019 224 2929 ja Töölön sairaalassa 050 427 1817.

Helsingin kaupungin kriisipäivystys ja Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystävät numeroissa 09 310 43 504 ja 010 195 202.