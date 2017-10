Onnettomuustutkinta- keskus: "Tasoristeysturvallisuus ei ole Suomessa hyvällä tasolla"

Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala kertoi Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tiedotustilaisuudessa torstaina, että onnettomuuden syitä on tällä hetkellä mahdotonta sanoa.

Onnettomuus tapahtui torstaina aamulla, pelastuslaitokseen hälytys tuli kello 8.01. Armeijan Masi-kuljetusajoneuvon ja paikallisjunan törmäyksessä kuoli kolme varusmiestä ja yksi junamatkustaja.

Lauriala on ollut mukana monen tasoristeysonnettomuuden tutkinnassa.

"Tasoristeysturvallisuus Suomessa ei ole hyvällä tasolla, ja siinä on paljon parannettavaa."

Pelastuslaitoksen tullessa paikalle Raaseporin onnettomuuspaikalla paikalla satoi vielä jonkin verran lunta ja maa oli sohjoinen.

Turma sattui Leksvallintiellä Skogbyssä Tammisaaressa. Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö Jörgen Engroos kertoo, että Puolustusvoimien ajoneuvo oli tulossa Leksvallin suunnasta, oli matkalla Hangon päätielle ja menossa Syndalenin harjoitusalueelle.

Engroos korosti tiedotustilaisuudessa, että puolustusvoimien ajoneuvossa oli turvavyöt ja lisäksi turvakehikko.

"Puolustusvoimien ajoneuvot ovat hyvin turvallisia", hän painotti.

Jokaiseen puolustusvoimien harjoitukseen tehdään häneen mukaansa turvallisuussuunnitelma. Myös tasoristeyksien riskit tiedostetaan.

Ajoneuvossa olleet varusmiehet olivat osallistuneet läpi yön jatkuneeseen harjoitukseen, mutta Engroosin mukaan kuljettajilla on tarkat lepoaikasäännöt, joita noudatetaan ja valvotaan tarkasti.

Paikalta otetuissa kuvissa näkyy, että maastokuorma-auto on romuttunut onnettomuudessa pahoin. Sen hytti on irronnut ajoneuvon rungosta. Kiskobussin keulassa on vaurioita, mutta juna on pysynyt raiteilla.

Uudenmaan prikaatin komentaja kommodori Arvi Tavaila sanoo, että onnettomuusautossa ei ilmeisesti ollut kantahenkilökuntaa, vaan ainoastaan varusmiehiä.

Tasoristeysonnettomuudessa oli osallisena Karjaalta Hankoon matkalla ollut kiskobussi H382. Junassa oli VR:n viestinnän arvion mukaan onnettomuushetkellä yhdeksän ihmistä. Yksi ihminen sai VR:n mukaan junassa sairauskohtauksen.

Junan tai ajoneuvon kulkunopeuteen ei tässä tutkinnan vaiheessa otettu kantaa.

Tasoristeyksessä on 120 kilometrin nopeusrajoitus, mikä on myös kiskobussin huippunopeus. Kiskobussi painaa 54 tonnia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) välitti osanottonsa onnettomuuden johdosta twitterissä:

"Laskeutuessani Boliviaan kuulin järkyttävät ja surulliset uutiset Raaseporista. Lämmin osanottoni uhrien läheisille, voimia loukkaantuneille."

Myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on ilmaissut syvän osanottonsa.

Korjattu otsikkoon 26.10.2017 kloe 14:14 onnettomuustutkimuskeskus onnettomuustutkintakeskukseksi.