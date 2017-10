Nordean pääluottamusmies järkyttyi suunnitelmista – ainakin 6 000 työntekijää saa lähteä

Paula Hopponen sanoi STT:lle, että vaikka alan digitalisaatiosta puhutaan paljon, toimivat ala ja varsinkin asiakkaat vielä hyvin perinteisellä tavalla.

"Olemme edellyttäneet työnantajilta, että olemassa olevaa henkilöstöä pitää kouluttaa uuden ajan tarpeisiin", Hopponen sanoi.

Hopponen sanoo, ettei nykyisen henkilöstön vaihtaminen uusiin digiosaajiin ole mikään yksinkertainen asia.

"Ei siitä ole hyötyä, jos osaa digipalveluita ja englantia, mutta et ymmärrä pankkitoimintaa. Ihmetyttää tämä väen vähentämisen vimma."

Lisäksi monilla asiakkailla on opeteltavaa uusissa digitaalisissa palveluissa, Hopponen arvioi.

Finanssikonserni Nordea perustelee leikkauksia kustannusten supistamisella ja tehokkuuden lisäämisellä.

"Nordean muutosprosessi on ollut käynnissä kohta kaksi vuotta. Investoinnit alkavat tuottaa tulosta, ja siksi nyt on aika käynnistää seuraava vaihe, jossa voimme muuttaa konsernin kulurakennetta ja tehostaa toimintaa", sanoi konsernijohtaja Casper von Koskull.

Tulevien vähennysten tarkka aikataulu ja kohdistuminen ovat vielä auki.

Nordealla oli vuodenvaihteessa yhteensä 31 600 ihmistä palkkalistoillaan. Suomen henkilöstö on Hopposen mukaan noin 7 500:n vahvuinen, kun määräaikaiset lasketaan mukaan. Tanskassa väkeä on noin 8 000, Ruotsi on Suomen kanssa melko tasaväkinen ja Norja pienin.

Suuria vähennyksiä edessä muuallakin

OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen ymmärsi sitä vastoin kilpailijan kaavailuja. Karhinen totesi Twitterissä, että pankit kulkevat digimurroksen eturintamassa.

"Työn murrokselta ei välty mikään ala", Karhinen totesi.

Karhinen arvioi äskettäin Helsingin Sanomien haastattelussa, että OP:lla on edessään tuhansien työpaikkojen vähennys.

Samoilla linjoilla on myös Aktia, joka aloitti syyskuun lopulla yt-neuvottelut. Pankki aikoo lakkauttaa kymmenen konttoria ja vähentää enintään 260 nykyisistä työpaikoistaan.

Nordea avaa robottineuvonnan

Nordean von Koskullin mukaan tavoitteena on automatisoida toimintoja. Tekoälyn käyttö parantaa asiakaskokemusta, hän lupaa.

Norjassa chattirobotti esiteltiin syyskuussa, ja se on vastannut yli 10 000 kysymykseen. Joulukuussa Nordea avaa verkkopohjaisen robottineuvonnan, joka mahdollistaa sijoituksia ja säästöjä koskevien neuvojen antamisen milloin se sopii parhaiten asiakkaille.

– Digitaaliset ratkaisumme sallivat asiakkaiden olla yhden klikkauksen päässä tapaamisesta neuvojiemme kanssa, von Koskull perustelee.

Tulos notkahti

Nordean liikevoitto laski heinä-syyskuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tulos putosi viisi prosenttia 1,1 miljardiin euroon. Liiketoiminnan tuotot pienenivät ja kulut kasvoivat.

Von Koskullin mukaan yritysasiakkaille suunnattujen neuvontapalvelujen kysyntä ei ole piristynyt kesän jälkeen kuten yleensä, mutta luotto- ja talletusmarginaalit pysyivät vakaina.