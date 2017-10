Poliisi: Kuljettaja luuli auton pysähtyvän ajoissa – aamun onnettomuudessa kuoli neljä

Tasoristeysonnettomuudessa Puolustusvoimien ajoneuvoon törmännyt juna kulki reilun sadan kilometrin tuntivauhdilla, kertoo komisario Ilkka Kantola STT:lle.

Kantolan mukaan junan kuljettaja on kertonut puhuttelussa, että näki auton ennen risteystä. Kuljettaja kuitenkin luuli auton pysähtyvän ajoissa, koska se ajoi niin hiljaista vauhtia.

Kantolan mukaan Puolustusvoimien ajoneuvoa kuljettanutta varusmiestä epäillään vähintään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuoleman- ja vammantuottamuksista.

Puolustusvoimien maastokuorma-auto ja juna törmäsivät kahdeksalta aamulla Raaseporin Tammisaaressa Leksvallintiellä. Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä, joista kolme oli Puolustusvoimien kuorma-autossa ja yksi matkustajana junassa. Onnettomuudessa loukkaantui neljä vakavasti ja seitsemän lievemmin.

Kuusi lievästi loukkaantunutta ihmistä on kotiutettu sairaalasta, tiedottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Lievästi loukkaantuneet olivat hoidettavina Raaseporin sairaalassa.

Neljä vakavasti loukkaantunutta on edelleen hoidettavina Töölön sairaalassa. Heidän tilansa on vakaa, ja heidän omaisensa on tavoitettu.

Onnettomuustutkintakeskus aloitti heti Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tutkinnan paikan päällä. Keskuksesta kerrotaan, että tässä vaiheessa ollaan niin alustavien tietojen varassa, että tapahtumien kulkua ei pystytä arvioimaan.

Paikalta otetuissa kuvissa näkyy, että maastokuorma-auto romuttui onnettomuudessa pahoin. Sen hytti irtosi ajoneuvon rungosta. Junan keulassa on vaurioita, mutta se on pysynyt raiteilla.

Alueella on yön aikana satanut lunta, ja sitä on maassa useampi sentti. Onnettomuuspaikan eli vartioimattoman tasoristeyksen molemmin puolin on metsää. Turmapaikalla satoi lunta ja tiet olivat sohjoisia, kun pelastuslaitos saapui paikalle.

Uudenmaan prikaatin komentaja kommodori Arvi Tavaila sanoo, että onnettomuudessa osallisena ollut Puolustusvoimien ajoneuvo oli mukana alueella käynnissä olleissa harjoituksissa. Kyse oli Tavailan mukaan Sisun maastokuorma-autosta mallia A2045. Se on samantyyppinen kuin Masi-maastokuorma-autot, mutta ei täysin samanlainen. Puolustusvoimilla on käytössään 234 tällaista kuorma-autoa.

Onnettomuus tapahtui Tavailan mukaan vartioimattomassa tasoristeyksessä, kun alueella pidettyihin harjoituksiin osallistuneet Uudenmaan prikaatin joukot ajoivat sen yli. Yksi autoista törmäsi junaan. Saattueessa oli mukana Tavailan mukaan yhteensä kolme ajoneuvoa.

Onnettomuusautossa ei Tavailan mukaan ollut kantahenkilökuntaa, vaan ainoastaan eri arvoisia varusmiehiä. Muissa saattueen autoissa oli myös kantahenkilökuntaa. Varusmiehet kuuluivat prikaatin pioneerikomppaniaan.

Tiedotustilaisuudessa kerrotun mukaan ajoneuvot olivat tulossa Leksvallin suunnasta, matkalla Hangon päätielle ja menossa Syndalenin harjoitusalueelle. Tavailan mukaan prikaatin joukot ovat harjoitelleet ja liikkuneet koko viikon alueella ja kyse oli siirtymisestä harjoituspaikalta toiselle. Leiri liittyy varusmiesten meneillään olevaan erikoiskoulutuskauteen.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, olivatko harjoituksessa olleet varusmiehet joutuneet valvomaan edellisyönä. Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikön Jörgen Engroosin mukaan kuljettajilla on tarkat lepoaikasäännöt ja niitä valvotaan.

Pioneerikomppanian kohdalla harjoitus ei jatku samanlaisena, mutta muiden prikaatin joukkojen osalta se jatkuu vielä perjantaihin saakka. Tavailan mukaan kaikkia varusmiehiä pyydettiin jo heti aamulla olemaan yhteydessä omaisiinsa ja kertomaan, että ovat kunnossa.

Onnettomuudessa paikalla olleille on järjestetty psykologista tukea, ja sitä on Tavailan mukaan varauduttu antamaan myös muille varusmiehille.

Tavailan mukaan tunnelma varuskunnassa on hyvin painostava.

"Luonnollisesti tämä vaikuttaa yleiseen henkeen ja ennen kaikkea siksi, koska piirit ovat pienet. Kaikkien ajatukset ovat loukkaantuneiden ja kuolleiden omaisten tukena. Vaikuttaahan tämä näin pienessä paikassa tietysti välittömästi", Tavaila sanoo.

VR: Kiskobussissa oli yhdeksän matkustajaa

Tasoristeysonnettomuudessa oli osallisena Karjaalta Hankoon matkalla ollut kiskobussi H382. Kiskobusseja käytetään taajamajunina.

Junassa oli VR:n viestinnän mukaan onnettomuushetkellä yhdeksän ihmistä. Yksi ihminen sai VR:n mukaan junassa sairauskohtauksen.

VR:n mukaan Karjaan ja Hangon välillä junat korvataan toistaiseksi busseilla.

Radalla, jossa tasoristeys sijaitsee, on Liikenneviraston mukaan 120 kilometrin nopeusrajoitus, mikä on myös kiskobussin huippunopeus. Kiskobussi painaa VR:n mukaan 54 tonnia.