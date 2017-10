Prikaatin komentaja: Turha spekuloida, mikä on Puolustusvoimien vastuu Raaseporin turmassa

Uudenmaan prikaatin komentajan Arvi Tavailan mielestä on turhaa spekuloida sitä, mikä on Puolustusvoimien vastuu viimeviikkoisessa tasoristeysonnettomuudessa. Kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja kuolivat, kun juna ja armeijan ajoneuvo törmäsivät tasoristeyksessä Raaseporissa Uudellamaalla.

Poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus tutkivat onnettomuutta.

Mikä on Puolustusvoimien vastuu tästä onnettomuudesta, Arvi Tavaila?

"Puolustusvoimien vastuu on se, että onnettomuuteen joutuneet ovat olleet suorittamassa lakisääteistä asevelvollisuutta. Se, että se (onnettomuus) tapahtui juuri Puolustusvoimain harjoituksessa, on tietysti äärimmäisen valitettavaa. Näyttää siltä, että se on ollut valitettava liikenneonnettomuus, joka siinä mielessä olisi oman tulkintani mukaan voinut tapahtua myös siviiliautolle. En lähde spekuloimaan, mikä lopullinen vastuu on. Se selviää tässä tutkinnassa."

Onko Puolustusvoimat epäonnistunut jossakin, kun tämä onnettomuus sattui?

"En koe, että on epäonnistuttu, mutta on se erittäin valitettavaa. Totta kai me käydään läpi, kun lopullinen tutkinta valmistuu ja sitten tulee faktaa paperille. Mietimme, pitäisikö sääntöjä muuttaa ja miten vastaavia tilanteita voitaisiin estää vai voidaanko mitenkään."

Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

"Ideoita on tietysti, (mutta) vielä ei olla tultu mihinkään johtopäätökseen. Näitä asioita, joita on julkisuudessakin kysytty, että jos sää on näin huono, olisiko siihen pitänyt laittaa erillinen yksi mies seisomaan. Ehkä. Toisaalta, jos yksi mies seisoo siinä tiellä, edelleenkin huonossa näkyvyydessä, kasvaa riski, että toisesta suunnasta tuleva, samalla yleisellä tiellä oleva siviiliauto ei ehkä näkisikään häntä. Vaikea sanoa, mikä sitten olisi sellainen toimenpide, jolla se estettäisiin."

Aiotaanko kyseistä tasoristeystä käyttää vielä?

"Jos sillä alueella jatketaan harjoituksia, ei ole vaihtoehtoja. Sitäkin mietitään, miten koko alueen jättäminen pois harjoituksista vaikuttaisi meidän harjoitustoimintaan."

Miten kriisitoiminta prikaatissa lähti liikkeelle ja miten se jatkuu?

"Onnettomuuspäivänä annettiin debriefingiä (keskusteluapua) itse onnettomuusjoukolle ja myös prikaatin muille joukoille. Kriisiapu lähti nopeasti ja hyvin käyntiin ja pikakyselyn perusteella tämä näyttäisi olevan myös varusmiesten näkemys, että he ovat saaneet sitä tukea, jota tarvitsivat."

"Nyt ylimääräisen lomaviikonlopun jälkeen varusmiehet ovat palanneet takaisin. Totta kai sen huomaa, tunnelma on matalalla. Yritetään käyttää rutiineja terapiana, eli palataan arkirutiineihin, mutta jatketaan henkistä tukitoimintaa."