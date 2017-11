Paperiliiton Petri Vanhala: "Yritämme päästä neuvottelupöytään vielä tänään"

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoo liiton haluavan päästä nopeasti takaisin palkkaneuvottelupöytään. Paperiliiton hallitus oli perjantaina koolla ja keskusteli samana päivänä kello kuudelta aamulla alkaneen ylityökiellon vaikutuksista ja palkkaneuvotteluiden jatkosta Metsäteollisuuden kanssa:

"Meidän miehityksemme on niin ohut, että siellä uhkaa mennä alas isompiakin tehtaita. On huolestuttavaa, että tehtailla miehistö on vedetty niin tiukoille, että yhden ihmisen puuttuminen saattaa johtaa alasajoon", Vanhala kuvailee.

"Keskustelimme myös siitä, että pitää päästä nopeasti neuvottelupöytään, jotta saadaan sopimus aikaiseksi. Ja että Metsäteollisuus olisi halukkaampi keskustelemaan sopimuksesta eikä pelkästään esityksestä", Vanhala arvioi palkkaneuvottelujen tilannetta MT:lle.

Milloin neuvotteluihin palattaisiin?

"Minulla on se ajatus, jos tänään (perjantaina) vielä ehdittäisiin tapaamaan", Vanhala toivoi.

Hän oli yrittänyt soittaa liiton hallituksen kokouksen jälkeen Metsäteollisuus ry:n työmarkinajohtajalle Nina Pärssiselle, mutta puhelin oli kuulemma ollut varattu.

MT odottelee niin ikään Pärssiseltä kommenttia neuvottelujen nykytilanteesta.

Keskiviikkona Pärssinen totesi tiedotteessa, että "on ensiarvoisen tärkeää, että Paperiliitto ry palaa neuvottelupöytään viipymättä".

Ylityökielto paperiteollisuuden työpaikoilla jatkuu. Paperiliiton hallitus ei päättänyt uusista työtaistelutoimista, mutta valtuudet niiden aloittamiseen on edelleen liiton työehtosopimusneuvottelukunnalla.

Ylityökiellolla Paperiliitto luo painetta Metsäteollisuuden suuntaan, jotta sopimukseen päästäisiin.

Paperiliiton hallitus oli Vanhalan mukaan keskustellut myös mahdollisen lakon aloittamisesta.

Metsäteollisuus jätti 1. marraskuuta Paperiteollisuudelle sopimustarjouksen, joka sisälsi kustannusvaikutukseltaan noin 1,5 prosentin palkankorotuksen kahtena vuotena. Vaihtoehtona Metsäteollisuus esitti lyhyempää sopimusta ja noin prosentin palkkaratkaisua.

Julkisuudessa olleiden arvioiden mukaan esitykset sisälsivät muutoksia sopimukseen muun muassa ulkopuolisen työvoiman käytön osalta.

Paperiliitto koki esitykset ota- tai jätä saneluksi ja katkaisi keskiviikkona neuvottelut.

Liiton hallituksen mielestä "tulevassa työehtosopimuksessa tulee näkyä myös Paperiliiton tavoitteet. Sopimus ei voi olla pelkästään yksipuolisesti työnantajan sanelema."