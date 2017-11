Vasemmistoliitto arvostelee hiljaisuutta EU:n puolustusyhteistyön valmistelussa

Vasemmistoliitto arvostelee sitä, ettei EU:n uudesta puolustusyhteistyöstä pystytä käymään avointa keskustelua perustamispaperin salaamisen takia.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki kertoo STT:lle, ettei ulkoasiainvaliokunta ole ehtinyt käsitellä pysyvän rakenteellisen yhteistyön perustamisasiakirjaa, sillä luonnos paperista toimitettiin valiokunnalle salaiseksi leimattuna vasta kuluneella viikolla.

Vasemmistoliitto haluaisi avointa keskustelua siitä, minkälaisia sitoumuksia yhteistyö pitää sisällään. Arhinmäen mielestä esimerkiksi puolustusmenojen kasvattaminen ei olisi läpihuutojuttu. Hän pitää pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistämistä historiallisena päätöksenä, sillä se tuo EU:hun uuden sotilaallisen ulottuvuuden,

"Tuntuu vähän erikoiselta, että olemme lähdössä pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, mutta perustamisasiakirja ei ole julkinen", ulkoasiainvaliokunnassa istuva Arhinmäki sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi lokakuun huippukokouksen yhteydessä, että Suomi täyttää yhteistyön edellytykset ongelmitta.

"EU:n pitäisi keskittyä asioihin, jotka ihmisiä huolestuttavat"

EU:n ulkoministerien odotetaan kertovan 13. marraskuuta neuvoston kokouksessa, lähtevätkö maat mukaan yhteistyöhön. Varsinaista käynnistämispäätöstä odotetaan siitä kolmen kuukauden sisällä.

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö on puite EU:n uudelle puolustusyhteistyölle. Sen raameissa jäsenmaat voivat tehdä halujensa mukaan eri puolustusalan projekteja. Julkisuudessa on tähän mennessä kerrottu, että Suomi olisi kiinnostunut muun muassa satelliitteihin liittyvästä avaruusyhteistyöstä ja kyberpuolustuksen edistämisestä. Julki on myös tullut, että Suomi on ehdottamassa helpotuksia sotakuljetuksiin EU:n sisällä.

"Mikään ei muutu hetkessä allekirjoitusten jälkeen, mutta tämä avaa uuden tien. Tällaisen uuden tien avaaminen on historiallista, ja siitä olisi syytä käydä keskustelua avoimesti myös eduskunnassa ja tuoda erilaiset painotukset esille", Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä EU on keskittymässä vääriin asioihin, kun se vauhdittaa puolustusyhteistyötä.

"Meidän lähtökohtana on se, että EU:n pitäisi keskittyä niihin asioihin, jotka ihmisiä huolestuttavat eli työttömyyteen, eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen. Nyt EU:ssa keskitytään sotateollisuuden tukemiseen ja tällaiseen militaristiseen puoleen."