Sähköliitto katkaisi neuvottelut Metsäteollisuuden kanssa

Sähköliitto on katkaissut neuvottelut metsä-alalla työskentelevien sähköasentajien työehtosopimuksista Metsäteollisuuden kanssa. Neuvottelujen katkeamisesta kertoi Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti STT:lle. Hänen mukaansa Sähköliiton hallitus totesi eilen kokouksessaan neuvottelujen katkenneen.

Väntin mukaan Sähköliitto haluaa näin peesata Paperiliittoa, jonka neuvottelut ovat takkuilleet Metsäteollisuuden kanssa. Eilen osapuolet kuitenkin kertoivat palaavansa neuvottelupöytään. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kertoo neuvottelujen jatkuvan maanantaina.

Väntin mukaan Sähköliitto seuraa nyt, miten ne etenevät.

"Yleensä Sähköliiton sopimus on aina tehty sen jälkeen, kun Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat löytäneet toisensa. Meillä on ollut joitakin tapaamisia, joissa on keskusteltu sopimuksen sisällöstä, mutta nyt katsomme, miten siellä niin kutsutulla pääalalla asiat lähtevät etenemään. Olemme toiveikkaita sen suhteen, että ratkaisu löytyy", Väntti sanoi.

Hänen mukaansa Sähköliitto tiedottaa asiasta tarvittaessa lisää alkuviikosta.

Tänään iltapäivällä Sähköliitto jatkaa lakon sovittelua Teknologiateollisuuden kanssa valtakunnansovittelijan johdolla. Väntti on toiveikas myös sen suhteen.

"Asioihin aina ennen pitkää löytyy jokin ratkaisu, uskon, että tähänkin löytyy."

Väntti ei kuitenkaan usko ratkaisun löytyvän vielä tänään. Hän sanoo, että teollisuuslaitoksissa on alkanut näkyä lakon vaikutuksia, vaikka järjestäytymätön työvoima on osittain onnistunut paikkaamaan lakossa olevien sähköalan työntekijöiden töitä.

"Taistelu alkaa kuitenkin näkyä etenkin terästeollisuudessa."

Esimerkiksi rataverkossa ei välttämättä ole paljon ongelmia ollut.

"Ei tässä välttämättä hirveästi ongelmia ole ollut tarkoitus aiheuttaakaan, vaan kääntää ihmisten huomio tähän tapaan, jolla työmarkkinatoimintaa harjoitetaan tällä hetkellä. Luulen, että Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välillä löytyy tapa, jolla tämä ratkaistaan, ja valtakunnansovittelija Minna Helle on tässä erinomaisena johdattelijana."

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen arvioi Sähköliiton lakon ja sen tukitoimien vaikutukset merkittäviksi.

"Ne aiheuttavat isoja vahinkoja, vaikka yritykset tekevät kaikkensa minimoidakseen haitat. Sähkötöitä on tehty ennakkoon. Eläkeläisiä on kutsuttu työhön. Yritysten muu väki auttaa, ja varajärjestelyillä paikataan lakkolaisten työtä", hän kirjoittaa blogissaan.

Jos sopua ei löydy, Sähköliiton työtaistelun on määrä laajentua ensi viikon perjantaina. Palvelualojen työnantajat Palta, Energiateollisuus ja Metsäteollisuus ovat jo ilmaisseet paheksuntansa tukitoimille, jotka niiden mielestä aiheuttavat toteutuessaan mittavat vahingot yrityksille, niiden alihankkijoille ja asiakkaille.

Työnantajaliittojen mielestä Sähköliitto pyrkii ainoastaan säilyttämään vanhentuneet sopimusrakenteet työtaistelu-uhkien avulla.