MTK:n Marttila: "Jos kannabis laillistetaan, niin totta kai yrittäjyyttä löytyy"

MTK:n Juha Marttila pitää kannabiksen laillistamista hyvin monitahoisena kysymyksenä, eikä ole itse muodostanut siitä varmaa kantaa. Hän kertoo myös, ettei MTK vielä tässä vaiheessa liputa asian puolesta.

"Ihmeen vähän tästä on puhuttu, vaikka käyttö on ilmeisesti kasvamaan päin. Kannabiskeskustelu tulee varmaankin Suomessa kiihtymään, mutta kuten alkoholilain uudistuksesta on huomattu, maltillisetkin muutokset päihdelakeihin voivat olla pitkän tien takana."

Kanada aikoo sallia kannabiksen käytön ensi vuonna, yritykset varautuvat samaan myös koko Yhdysvalloissa. Kannabistuotteet on siellä laillistettu jo monissa osavaltioissa ja seuraavaksi sitä aikoo Kalifornia.

SDP:n entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja Mikael Jungner ehdotti Facebook-päivityksessään, että kannabiksen kasvatuksesta saataisiin suomalaiselle maataloudelle tuottoisaa liiketoimintaa.

Jungner toivoo, että Suomessa laillistamiseen sovellettaisiin Coloradon mallia: osavaltiossa saa myydä vain Coloradossa kehitettyä, kasvatettua ja valmistettua kannabista. Jungnerin mukaan kyseessä on miljardin dollarin markkina, josta saatava 30 prosentin haittavero on tuntuva tuki koulutusjärjestelmän kehittämiseen.

Marttila on varma, että jos kannabis laillistetaan, uuteen elinkeinoon löytyy kyllä yrittäjiä. Kannabis menestyisi Suomen oloissa todennäköisesti ainakin kohtalaisesti, sillä laittomia viljelmiä löydetään satunnaisesti maastosta.

"Kyllä tästä uusi toimiala polkaistaan pystyyn, jos kannabis laillistetaan. Tällä hetkellä se taitaa olla enimmäkseen kaupunkiviljelyä, joten ehkä tällä olisi vaikutusta myös muuttoliikkeeseen ja saataisiin paluumuuttajia maaseudulle?"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi lokakuussa 10 neuvoa kannabiksen käytön haittojen vähentämisen. Helsingin Sanomien haastatteleman THL:n kehittämispäällikkö Tuukka Tammen mukaan julkaisupäätöksen taustalla ovat kannabiksen laillistaminen useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa ja kuluttajatiedon tarpeen kasvu.

Neuvoissa todetaan esimerkiksi, että "kannabiksen käyttäjien kannattaa polttamisen sijaan suosia muita käyttötapoja, esimerkiksi vaporisaattorit ja syötävät tuotteet, sillä säännöllinen kannabiksen polttaminen vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin".

Kannabiselintarvikkeiden käyttö voisi siis Suomessa olla suositeltavampia kuin poltettavat tuotteet.

"Kannabisrönttösiä tai kannabiskarjalanpiirakoita?", Marttila miettii. "Voisihan siinä olla tulevaisuuden vientituotteita. Ei tästä niin hirveän kauas tarvitse mennä, Amsterdamissa on jo aivan erilainen suhtautuminen kannabikseen."

Lue lisää:

SDP:n entinen kansanedustaja Jungner: Kannabiksesta mahdollisuus maataloudelle – tuotto maakunnille ja kouluihin

Olutyhtiöltä kannabisjuomia: Yritykset valmistautuvat marihuanan laillistamiseen koko Yhdysvalloissa