Pekka Haavisto pahoitti mielensä vihapuheesta: "Kesä ja syksy on ollut erityisen vaikea monelle viljelijälle"

Kansanedustaja ja vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto ottaa blogikirjoituksessaan kantaa viikonlopun some-kohuun, joka syntyi helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Facebook-päivtyksestä. Päivityksessä arvosteltiin voimakkaasti maaseudulla asuvia, ja siihen vastattiin jopa rasistisella vihapuheella.

Haavisto korostaa, että kaikki vihapuhe on tuomittavaa.

"On myös tuomittavaa vähätellä tai halventaa ketään asuinpaikkansa, elinkeinonsa tai sukujuurtensa vuoksi."

"Viikonloppuna vihapuhemylly sai taas uutta vettä harkitsemattomien nettiajatusten takia. Ainakin itselleni tuli paha mieli kaikkien niiden puolesta, jotka ovat viime vuosina rakentaneet vahvempaa ymmärrystä maaseudun ja kaupungin yhteydestä ja keskinäisestä riippuvuudesta", Haavisto painottaa.

"Emme tarvitse enää lisää viholliskuvia, vaan niitä on purettava."

Hän ottaa maaseudun elinvoimaisuudesta esimerkiksi Kangasniemellä sijaitsevan Ollinahon yli 400 vuotta vanhan tilan, jolla on vasta valmistunut 60-paikkainen yhden lypsyrobotin pihatto.

"Nuoret maaseutuyrittäjät Maisa Juntunen ja Tuomas Laitinen ovat panneet tuulemaan", Haavisto kehuu.

"Uuden polven viljelijöiden ja uusien investointien tulo kylälle on myös piristänyt kylätoimintaa ja valanut uskoa muihinkin. Tunnelma Ollinahon tilalla oli mahtava."

Haavisto korostaa, että kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun ajan pitäisi olla nyt ohitse. Suuri osa kaupunkilaisista arvostaa puhtaita, korkealuokkaisia elintarvikkeita ja lähiruokaa.

"Näitä on alettu suosia myös kouluissa ja muissa suurkeittiöissä. Tässä viljelijöiden ja kaupunkilaisten etu on yhteinen. Myös huoltovarmuuden takia oma elintarviketuotantomme on tärkeää", Haavisto kirjoittaa.

"Tämä kesä ja syksy on ollut erityisen vaikea monelle viljelijälle heikkojen säiden ja huonon lämpökertymän vuoksi. Satoa ei ole saatu syksyllä korjattua pelloilta. Väsymys, uupumus ja masennus uhkaavat. Huoli painaa myös siitä, tuoko ilmastonmuutos tullessaan entistä epävakaammat säätilat. Tämäkin huoli koskee kaikkia suomalaisia."´

