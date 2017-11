Trump: Putin vakuuttaa, ettei sekaantunut USA:n vaaleihin ja on "erittäin loukkaantunut" jatkuvista syytöksistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin vakuuttaneen hänelle, ettei Venäjä sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Trump kommentoi asiaa toimittajille Aasian-kiertueellaan, joka jatkuu Vietnamissa. Presidentti sanoi, että hän todella uskoo Putinin puhuvan totta ja tarkoittavan, mitä sanoo.

"Hän (Putin) sanoi, ettei hän sekaantunut. Hän sanoi, ettei sekaantunut. Kysyin häneltä uudestaan", Trump sanoi.

"Voit vain kysyä useasti.. Hän sanoi, ettei hän todellakaan sekaantunut vaaleihimme."

Trump lisäsi, että Putin vaikuttaa olevan "erittäin loukkaantunut" jatkuvista syytöksistä.

Myös Putin kommentoi tänään Apec-talouskokouksen ohessa Vietnamissa, että syytökset Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin ovat "fantasioita", joiden motiivit kumpuavat ongelmista Yhdysvaltain sisäpolitiikassa.

Sosiaalisen median jätit Twitter ja Facebook ovat aiemmin kertoneet, että venäläiset yrittivät vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin huomattavasti luultua laajemmin. Esimerkiksi Facebookin mukaan jopa 126 miljoonaa käyttäjää saattoi nähdä juttuja, sosiaalisen median postauksia ja muuta sisältöä venäläisistä lähteistä ennen vaaleja.

Putin ja Trump sanovat yhteisessä julkilausumassaan, että Syyrian sotaan ei ole sotilaallista ratkaisua. Presidentit kehottivat sodan osapuolia löytämään sen sijaan ratkaisun YK:n johtamien Geneven rauhanneuvotteluiden kautta.

Kaksikko vakuuttaa, että Venäjä ja Yhdysvallat ovat sitoutuneita Syyrian itsemääräämisoikeuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Presidenttien yhteinen julkilausuma hyväksyttiin Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin kokouksen yhteydessä, Kreml kertoo. Kaksikko kätteli ja tapasi Vietnamissa pidetyssä kokouksessa lyhyesti. Virallista tapaamista heillä ei ollut.

Presidentit myös vahvistivat sitoutumisensa äärijärjestö Isisin kukistamiseen, Kremlin verkkosivuilla julkaistussa julkilausumassa kerrotaan. Presidentit sopivat myös pitävänsä viestintäkanavat auki joukkojen turvaamiseksi taistelussa Isisiä vastaan.

Yhdysvallat ja Venäjä tukevat Syyriassa eri osapuolia, mutta kumpikin maa tähtää Isisin kukistamiseen.

Pohjois-Korean mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sodanlietsoja, joka vain vahvistaa Pohjois-Korean ydinasetavoitteita, viestittää Pohjois-Korean ulkoministeriön edustaja uutistoimisto KCNA:n mukaan.

Kyseessä on Pohjois-Korean ensimmäinen kannanotto Trumpin käynnissä olevaan Aasian-kiertueeseen, jonka yksi keskeisistä puheenaiheista on ollut Pohjois-Korea ja sen aiheuttama ydinaseuhka. Trump on koettanut saada tukea ydinaseohjelman vastustamiselle sekä yhteiselle rintamalle Pohjois-Korean johtoa vastaan.