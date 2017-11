Kokoomuksen kansanedustaja ehdottaa: Isänpäivästä virallinen liputuspäivä

Kokoomusedustaja haluaa isänpäivästä virallisen liputuspäivän.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen esittää, että sisäministeriö nostaisi isänpäivän samaan virallisten liputuspäivien ryhmään johon jo kuuluu äitienpäiväkin.

"Vain virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Samaa ohjetta noudattaa myös monet kaupungit ja kunnat. Minusta isänpäivä ja ennen muuta isät kyllä ansaitsevat saman arvostuksen kuin äidit ja liputuspäivä on yksi arvokkain tapa tätä osoittaa", Heinonen toteaa tiedotteessa.

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi kalenteriin on merkitty kolmetoista muuta liputuspäivää.

"Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu jo nyt liputtaa vakiintuneinakin liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä. Muutos siis olisi vain tämän tavan vahvistus ja osoitus tasa-arvosta myös isiä kohtaan", kansanedustaja muistuttaa.

Heinonen pitää tärkeänä, että jatkossakin niin äitienpäivän kuin isänpäivänkin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa säilyy. Lisäksi Heinosen mukaan on hyvinkin paikallaan muistaa myös isovanhempia ja läheisiäkin.