Hallitukseen tyytymätön maaseutuasukas, muistatko nähneesi uutta asfalttia? "Olen ylpeä tuollaisesta satsauksesta"

Hallituksen maaseutupolitiikka on saanut sapiskaa MT:n teettämässä kyselytutkimuksessa.

Pääministeripuolue keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari mainitsee huonolle palautteelle kolme syytä.

Ensiksi syyttävä sormi osoittaa edeltävää hallitusta.

"Viime kaudella tehdyt valtio-osuusleikkaukset tietysti leikkaavat palveluita maaseudulla. Leikkauksia on tehty viime kaudella ja ne kirpaisevat nyt."

Toiseksi maaseudun tunnelmien latistajaksi Kalmari nimeää soten.

"Vaikka sotea tehdään lähtökohdasta, että saadaan säilytettyä lähipalvelut, ihmisillä on pelko siitä mitä uudistukset tuovat tullessaan."

Kolmannessa asiassa Kalmari näkee nykyhallituksen toimissa todellista moittimista. Hallinnon keskittäminen on jatkunut.

"Valtionhallinnon palveluita on keskitetty monenlaisilla rakenneuudistuksilla samaan tapaan kuin edellisissä hallituksissa. Seutukaupungit ovat häviäjiä. Ihan viimeisin esimerkki tästä on käräjäoikeuksien keskittäminen."

Kalmari ihmettelee, etteivät hallituksen panostukset maaseudun tiestöön ole näkyneet myönteisempinä arvosanoina kyselyssä.

"Lähes miljardi euroa laitettiin tienpitoon. Se on enemmän kuin ainakin neljään hallituskauteen. Maaseudun teillä on tehty paljon asfaltointia ja sorastusta, joka tulee jatkumaan. Olen ylpeä, että meillä on tuollainen satsaus kun mietitään, missä taloudellisessa tilanteessa hallitus lähti taipaleelle. Yksityisteiden rahoituskin on saatu palautettua."

Biotalouteen hallitus on ottanut kantaa voimakkaan myönteisesti, ja tämä saattoikin näkyä MT:n kyselyssä MTK:n jäsenien muita myönteisempinä vastauksina.

Myös laajakaistayhteyksien rakentamisessa on edistytty, samoin normien purussa, Kalmari muistuttaa.

"Norminpurussakin on hyvää työtä tehty. Erityisesti maaseudulle rakentaminen on helpottunut."