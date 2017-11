IS: Teollisuusliiton pomoille tuntuvat palkankorotukset

IS kertoo, että Teollisuusliitto korotti tuntuvasti viime syyskuussa puheenjohtajansa Riku Aallon ja 1. varapuheenjohtajansa Turja Lehtosen kuukausipalkkoja. Aallon palkka nostettiin 14 900 euroon reilusta 9 000 eurosta, eli yli 50 prosenttia.

Lehtosen palkkaa nostettiin noin 7 000 eurosta 9 900 euroon. Päätöksen palkkojen nostamisesta teki Teollisuusliiton liittohallitus.

Puuliitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ja Metalliliitto yhdistyvät yli 220 000 jäsenen suurliitoksi vuoden 2018 alusta lukien. Fuusiosta päätettiin viime toukokuussa.

IS:n haastatteleman Teollisuusliiton liittohallituksen puheenjohtaja Jyrki Levonen kertoo, että palkkoja verrattiin muihin liittojohtajiin SAK:ssa, STTK:ssa ja Akavassa sekä keskusjärjestöjen puheenjohtajiin.

"Meidän puheenjohtajien palkat olivat alle keskiarvon. Tästä syystä päätimme vähän nostaa niitä. Puheenjohtajilla on iso vastuu, kun on iso työnantajavastuu ja taloudellisella puolellakin on kyse isoista asioista."

