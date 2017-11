Lapille voi tulla 100 miljoonan euron sote-lasku – "Toisella kauhalla valinnanvapautta ja toisella jättimäisiä ulkoistuksia"

Meri-Lapin sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) ulkoistuksista voi langeta vuonna 2020 Lapin maakunnalle ja sitä kautta kaikille suomalaisille veronmaksajille 100 miljoonan euron lasku, varoittaa hallituksen sote-asioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

"Kokonaisuus näyttää kyllä varsin vaativalta toteutuakseen kustannustehokkaasti. Käsityksemme mukaan irtisanomissanktio olisi 100 miljoonaa euroa yrittäjän pussiin tekemättä mitään. Ratkaisu on siis hyvin kauaskantoinen."

Kustannus laukeaisi maksettavaksi, jos maakunta päättäisi irtisanoa ulkoistussopimuksen, kun sairaanhoitopiirit lakkaavat olemasta vuonna 2020 ja Lapin kaksi sairaanhoitopiiriä yhdistyvät yhdeksi maakunnaksi.

Saarikko vaikutti keskiviikkona Politiikan toimittajien tilaisuudessa tuohtuneelta Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon valtuustojen päätöksestä perustaa yhteisyritys 15 vuodeksi yksityisen terveyspalveluyritys Mehiläisen kanssa. Ministeri on pyytänyt Lapin aluehallintoviranomaista arvioimaan hankkeen lainsäädäntöpuolta.

"Se tässä asetelmassa minua ärsyttää ja kummeksuttaa, että samaan aikaan, kun olemme luomassa valinnanvapausjärjestelmää ja hallittua monituottajuutta, yrityspuolelta halutaan tukeutua kuntapäättäjien epävarmuuteen ja vastata huutoon betonoimalla nykyrakenteita. Että toisella kauhalla valinnanvapautta ja toisella jättimäisiä ulkoistuksia", Saarikko sanoi ja korosti puhuvansa suuryrityksistä.

Virkamiehet ovat Sarikon mukaan pähkäilleet valtuustojen maanantai-iltaisia päätöksiä ja pykäliä. Hän korostaa, että sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen välisen sopimuksen yksityiskohdat eivät ole tiedossa. Yritystä kohdellaan kuitenkin lähtökohtaisesti kuin julkista toimijaa, jonka tulee tarjota samat palvelut ja väestöpohjaan suhteutetut leikkausmäärät kuin julkinenkin Länsi-Pohjan sairaala olisi tuottanut.

"Se tarkoittaa, että väestöpohja ja alue eivät sellaisenaan riitä, kerta kaikkiaan alueella ei ole niin paljon tekonivel- ja syöpäleikkauksia. Kysymys kuuluu: mistä ne sinne tulevat? En osaa vastata. Tämän yritys on ilmeisesti pystynyt alueelle selvittämään."

Saarikon mukaan tapauksen iso ongelma on sen vahva erikoissairaanhoitovetoisuus. Ministeriötä kiinnostaa erityisesti Tervolan ja Ylitornion kohtalo, sillä ne eivät lähteneet ulkoistushankkeeseen mukaan perusterveydenhoitonsa osalta.

Sote-uudistuksessa maakunnalle siirtyvät kokonaisuudessaan kuntien sote-palvelut.

Lappilaiset kunnat ovat toimineet periaatteessa kunnallisen itsehallintonsa mukaisesti, mutta toisaalta täysulkoistus rajoittaa itsehallintoa ja rahankäyttöä vuosiksi.

Lisäksi Suomessa on voimassa sote-ulkoistuksia rajoittava väliaikainen laki. Sen mukaan kunta ei saa ulkoistaa yli 50 prosenttia sote-liikevaihdostaan ja hyväksyttää valtiolla yli viiden miljoonan euron investoinnit.

"Hallituksen pöydällä on lähiviikkoina rajoittamislain pidennys ja samassa yhteydessä on mahdollista arvioida, onko sitä myös syytä muuttaa."

Lain voimassaoloa pitää pidentää, koska sote-uudistuksenkin voimaantuloa lykättiin vuodella vuoden 2020 alkuun.

Lain sisältömuutoksella hallitus voisi pyrkiä estämään vastaavat jättiulkoistukset muissa maakunnissa. Yksi mahdollinen manööveri voisi tapahtua Vaasassa, mutta Saarikko ei ulkoistusaaltoon usko.

"Tätä seurataan eri puolilla Suomea varmasti tarkasti ja siinä nähdään vielä varmaan monta vaihetta. Mutta kauaskantoiset päättäjät eivät tämänkaltaisin tule lähtemään. Virityksiä on ollut monissakin paikoissa."

Saarikon mukaan Suomessa on tämän hallituskauden jälkeen samat sairaalat kuin nytkin, mutta niiden rooli ja tehtäväjako tulevat muuttumaan. Harvinaisimpia toimintoja voi tehdä vain joissakin sairaaloissa ja yleisempiäkin tietyt vähimmäismäärät.

"Jokaisessa Suomen sairaalassa leikataan ja jokaisessa on valot myös tämän vaalikauden jälkeenkin. Mutta mitä missäkin tehdään, on ollut tämän uudistuksen ydin ja se on ollut joillakin alueilla kipeä muutos."

Lapissa Rovaniemen sairaalasta tulee laajan päivystyksen sairaala.