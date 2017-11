Raaseporin turmaristeys suljetaan "välittömän vaaran" takia

Liikennevirasto sulkee tänään Raaseporin Skogbyn tasoristeyksen sen aiheuttaman välittömän vaaran vuoksi. Ylikulku estetään toistaiseksi. Virasto on päätynyt siihen, että liikenne on keskeytettävä, kunnes risteyksen turvallisuutta on parannettu tai liikennejärjestelyitä kokonaisuudessaan on parannettu.

Korvaavat kulkuyhteydet kulkevat Leksvallin sekä Skogbyn seisakkeen tasoristeyksien kautta, virasto tiedottaa.

Onnettomuustutkintakeskus kertoi eilen pitävänsä risteystä erittäin vaarallisena ja suositteli sen välitöntä sulkemista.

"Päätös tasoristeyksen sulkemisesta tehtiin heti torstaiaamuna", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotteessa.

Ministeriössä on meneillään työ tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Ministeriöstä kerrotaan, että tietoja ensitoimista saadaan vielä tällä viikolla.

Lokakuun lopulla kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja kuolivat, kun juna ja armeijan ajoneuvo törmäsivät tasoristeyksessä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat ovat selvittäneet risteyksen näkyvyyttä. Kun sitä lähestyy idän suunnasta, on näkömatka oikealle Karjaan ja onnettomuusjunan tulosuuntaan liian lyhyt junien vauhtiin nähden.

Tutkinnan mukaan kahdeksan metriä ennen ulointa kiskoa näkemä on hieman alle puoli kilometriä. Lisäksi tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta, kun ratateknisten määräysten mukaan kulman tulisi olla vähintään 58,5 astetta.

Tällä hetkellä junilla on tasoristeyksen kohdalla 120 kilometrin maksiminopeus. Tutkintakeskuksen mukaan se on liikaa.