Suomen suurimmat sähköiset vaalit jatkuvat sunnuntaihin

Osuuspankeissa on meneillään vaalit, joissa valitaan edustajisto 81 osuuspankkiin.

Kysymyksessä ovat osuuskuntien suurimmat vaalit ja koko Suomen suurimmat sähköiset vaalit, sillä sähköinen äänestysmahdollisuus yli 1,2 miljoonalla omistaja-asiakkaalla, OP-ryhmän asiakkuuksista vastaava johtaja Merja Auvinen kertoo MT:lle.

Äänestysaika alkoi 6. marraskuuta ja jatkuu tämän viikon sunnuntaihin klo 23.59 saakka. Näin siksi, että äänestys on ensimmäistä kertaa sähköinen.

Auvisen mukaan äänestysvilkkaus on sähköisen äänestystavan vuoksi arvoitus, sillä moni on odottanut kotiin paperista äänestyskirjettä. Sen on saanut vain kolmasosa äänestäjistä eli ne, jotka eivät asioi OP:n verkkopalveluissa.

Muita pankin jäseniä on muistutettu äänestämisestä verkko- ja tekstiviestein.

”Äänestysvilkkaus on kehittynyt nousujohteisesti, mutta vielä on liian aikaista arvailla lopullista tulosta. Äänestysajan lopussa on yleensä piikki”, Auvinen sanoo.

Ehdokkaita on yli 5 600, joista noin 2 300 valitaan. Kumpikin luku on suurempi kuin vuonna 2013.

Vaalit järjestetään pääsääntöisesti neljän vuoden välein.

Vaalin tulos julkaistaan 4. joulukuuta pankin verkkopalvelussa ja konttoreissa.

Valtakunnallisena äänestysporkkanana on auton käyttöoikeus vuodeksi, ja osalla pankeista on omiakin arvontoja.