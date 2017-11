Sampo Terho pyrkii sinisten puheenjohtajaksi

Sinisten vt. puheenjohtaja Sampo Terho tavoittelee puolueen puheenjohtajuutta. Puheenjohtaja valitaan uuden puolueen ensimmäisessä puoluekokouksessa, joka on lauantaina 16. joulukuuta Tampereella. Terho sanoo, että hänen tiedossaan ei ole muita puheenjohtajaehdokkaita.

Terhon mukaan yhdistykseen on liittynyt "toistasataa" jäsentä. Hän odottaa Tampereelle suunnilleen saman verran osallistujia.

Työministeri Jari Lindström asettuu ehdolle ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Lindström ilmoittaa samalla olevansa valmis asettumaan ehdolle myös seuraavissa eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, jossa hän oli viime eduskuntavaalien äänikuningas lähes 10 000 äänellään. Lindström on julkisuudessa harkinnut myös politiikan jättämistä.

"Kävin syvissä vesissä ja mietin, jatkanko politiikassa vai en. Tämä uusi porukka on saanut innostumaan uudestaan", Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sininen tulevaisuus lisättiin aiemmin tällä viikolla puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 17 puoluetta.

Sininen tulevaisuus -ryhmä perustettiin kesällä, kun osa perussuomalaisten kansanedustajista perusti uuden eduskuntaryhmän Jussi Halla-ahon tultua valituksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Sininen Tulevaisuus -ryhmän kannatus on jäänyt vähäiseksi mielipidetiedusteluissa. Esimerkiksi viimeisimmässä Ylen puoluekannatusmittauksessa ryhmän kannatus oli vain 1,3 prosenttia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoo, että kinastelu puolueesta irtautuneiden sinisten kanssa on aika lopettaa. Halla-ahon mukaan vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten sanomat eivät ylitä median uutiskynnystä, elleivät ne liity maahanmuuttoon tai riitelyyn sinisten kanssa.

"Sinisille meitä vastaan hyökkäily on ainoa keino saada julkisuutta. Muille puolueille se on herkkua, mutta meille siitä on pelkkää haittaa", Halla-aho sanoi.

Halla-aho oli puolueen tiedotustilaisuudessa närkästynyt Yleisradiolle siitä, että se ei keskiviikon pääuutislähetyksessään maininnut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, vaikka muiden oppositiopuolueiden kannat esiteltiin.

"Perussuomalaiset olivat mystisesti lakanneet olemasta. Yksi syy voi tietysti olla, että perussuomalaiset esitti Yleisradion rahoituksen leikkaamista", Halla-aho moitti.

Halla-aho ennakoi, että edessä voi olla hallituskriisi itsenäisyyden juhlavuoden ja presidentinvaalien jälkeen, jos sote-uudistus taas jumittuu perustuslakivaliokuntaan.

"Hallitusta pitää kasassa lähinnä se, että tämänhetkiset heikot hallituskumppanit ovat kokoomukselle paras mahdollisuus saada oma kärkihankkeensa, eli sote-uudistus, läpi."