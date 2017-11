Sähköautovalmistaja Tesla on julkistanut ensimmäisen sähkörekkansa. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti, että Tesla Semi voi täydellä latauksella ajaa 800 kilometriä. Puolen tunnin latauksen pitäisi riittää yli 640 kilometrin ajoon. Pitempiä ajomatkoja ei Muskin mukaan edes tarvita, koska kuljettajien ajoaikoja rajoitetaan.

Tuotanto on tarkoitus aloittaa loppuvuonna 2019. Muskin mukaan sähkörekka on alusta lähtien edullisempi kuin dieselmallit. Kolmen rekan letkalla sähkörekka kilpailee Muskin mukaan jo raideliikenteen kanssa.

Tilatkaa nyt, niin saatte sen kahden vuoden kuluttua, Musk mainosti.

Musk yllätti julkistustilaisuudessa, kun uudesta rekasta ajoi ulos uusi urheiluautomalli. Tesla Roadsterista tulee Muskin mukaan maailman nopein sarjatuotantoauto, joka kiihtyy nollasta sataan 1,9 sekunnissa ja kulkee yhdellä latauksella lähes tuhat kilometriä. Sillä on 200 kilowattitunnin akku, viisi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Nissanin Leaf-mallissa. Tämä malli on määrä tuoda tuotantoon vuonna 2020.

Tämän tarkoitus on rökittää bensiinikäyttöiset urheiluautot perusteellisesti. Tähän verrattuna bensa-auto on kuin höyrykone, Musk vinoili Financial Timesin mukaan.

Tesla on viime aikoina kohdannut vastoinkäymisiä, koska yhtiön suurhanke, muita malleja edullisempi sähköauto Model 3 on viivästynyt. Tuotantoa ei ole saatu nostettua tavoiteltuun tahtiin ja yhtiö on edelläkävijän maineestaan huolimatta edelleen raskaasti tappiollinen.