Keski-Suomessa kopioitu kortteja, rahat nostettu Aasiassa

Keski-Suomessa on tehty päättyvän viikon lopulla jo 19 rikosilmoitusta maksuvälinepetoksista, joissa on nostettu luvatta rahaa asianomistajien pankkikorteilla Aasiassa. Sisä-Suomen poliisin mukaan asiasta ilmoittaneet ovat huomanneet luvattomat nostot joko tilitiedoistaan tai kun oma pankki on ottanut heihin yhteyttä.

Poliisin mukaan vielä ei tiedetä, missä pankkikortit on kopioitu. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ne on kopioitu jossain käyttötilanteessa, jossa on onnistuttu samalla urkkimaan tunnusluvut.

Korttinsa kopioimisesta ilmoittaneet ovat lähiaikoina liikkuneet ja käyttäneet korttejaan Jyväskylän, Laukaan, Tikkakosken ja Äänekosken sekä Suolahden alueilla, poliisi kertoo. Asiaan liittyvistä havainnoista ja vihjeistä voi ilmoittaa poliisin tutkijoille numeroon 050 456 0471.