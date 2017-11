Bonnin ilmastokokous sopi maataloudesta – käytännön linjauksia vedetään EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa

YK:n ilmastokokous Saksan Bonnissa pääsi sopuun peruslinjauksista maatalouden ilmastovaikutusten vähentämisestä.

Yksityiskohdista ei sovittu, vaan periaatteesta ja aikatauluista.

Maataloudesta on nyt ensi kerran yhteinen sopu. Maatalous on hiertänyt neuvotteluissa jo kuusi vuotta.

Kokousta Bonnissa seuranneen MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulaisen mukaan maat saavat itse arvioida, miten suuriin vähennyksiin pystyvät.

Ennen maat odottivat, että vähennykset määrätään. Se oli syynä sopimisen vaikeuksiin.

Linjaus on nyt sama sekä kehitysmaille että länsimaille.

Kainulaisen mielestä sopu tasoittaa pelikenttää.

"Ruokamarkkinoiden globalisoituessa on hyvä, että on joitain yhteisiä kaikkia koskevia nuotteja. Pohjalla on Pariisin ilmastosopimus."

Suomella on jo olemassa ilmasto-ohjelmat, joten uusia sääntöjä voi odottaa EU:n uudistaessa maatalouspolitiikkaa.

Bonnin ilmastokokousta pidettiin välimallin kokouksena. Tarkoitus on sopia teknisistä asioista ja valmistella tulevia päätöksiä.

Varsinaisia päätöksiä odotetaan ensi vuoden kokoukselta.

Kaksi vuotta sitten Pariisin ilmastokokouksessa sovittiin, että maapallon keskilämpötila saa lämmetä korkeintaan kaksi astetta esiteollisesta ajasta.

Pyrkimys on vielä tiukempaan, puolentoista asteen tavoitteeseen.