Kääriäinen vaatii hallitustrioa puuttumaan soten vellomiseen – "keskustalle suuren luokan uskottavuuskysymys"

Keskustan nykytilanteesta puhuminen luonnistuu kansanedustaja Seppo Kääriäiseltä (kesk.). Ihan ensimmäistä kertaa keskusta ei ole vastaavassa tilanteessa kuin nyt. Sekä pääministeripuolueen että sen puheenjohtajan Juha Sipilän suosio ovat laskeneet tuntuvasti vaalikeväästä 2015.

Kääriäinen on seurannut pelkästään kansanedustajana politiikkaa yli 30 vuotta – merkkipaalu tuli tänä vuonna täyteen. Vuosikymmenet ovat opettaneet, että politiikkaan kuuluvat lasku- ja noususuhdanteet.

Kannatuksen ja luottamuksen palauttaminen puolueeseen on taas oma taitonsa. Kääriäinen arvioi, että viimeisempien gallupkäänteiden taustalla vaikuttaa hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus.

"Tuntuu siltä, että demarien nousu kumpuaa soten ympäriltä kumpuavasta epävarmuudesta. Vastaavasti se on syönyt keskustan kannatusta."

Kääriäisen mielestä politiikassa on virhe tarjota oppositiolle "ilmaisia maaleja".

"Mitä pidemmälle epävarmuus jatkuu, sen paremmat mahdollisuudet on oppositiolla ottaa pisteet itselleen", hän pohtii.

Kääriäinen toivoo, että asia voittaa eli maakuntauudistus etenee ja sote valmistuu kaikkien vaikeuksien jälkeenkin. Päätöksiä pitäisi Kääräisen mielestä tehdä niin nopeasti kuin on mahdollista, koska sotesta on tällä menolla muodostumassa tämän vaalikauden isoin asia.

"Nyt ollaan aika huojuvalla pohjalla. Soten vellominen pitää saada loppumaan. Se kuluttaa ja lisää epävarmuutta, tyytymättömyyttä ja hallituksen vastaisuutta."

"Myös hallituksen elämän kannalta epävarmuus on harvinaisen kiusallinen juttu.

Länsi-Pohjan yllättävä sote-päätös ja monet muut viestit eri puolelta maata ovat saaneet Kääriäisen huolestumaan – entisestään.

"Jokaisella alueella olla huolestuneita siitä, miten käy palveluiden. Samalla huoli on myös siitä, että tuleehan tästä jotakin."

Kääriäinen arvostaa vastuuministerien työtä, mutta hänen mielestään trion eli hallituspuolueiden puheenjohtajien pitäisi löytää nyt poliittinen yhteisymmärrys ja "soutaa sote loppuun". Aikaa on, mutta ei minkäänlaiseen viivyttämiseen, Kääriäinen toteaa.

Keskustalle sote on myös suuren luokan uskottavuuskysymys.

"Jos sote on vellovassa tilassa vielä ihan vaalien alla, se on painolasti. Se on saatava järjestykseen, jotta voidaan osoittaa, että asia ratkaistiin."

Henkilövaihdokset eivät auta keskustaa.

Kääriäinen uskoo, että Sotkamon puoluekokouksessa ensi kesäkuussa puheenjohtajavaali on "taputeltu asia", jos Juha Sipilä haluaa niin.

"Hänen pitää itse arvioida, onko hänessä vielä virtaa. Vuoden 2019 vaalikamppailu on kova. Vain hän voi rehellisesti arvioida omia mahdollisuuksiaan."

Kääriäinen myöntää, että Sipilä on sitkeä. Hän hakee aina ratkaisuja, eikä tuuperru ensimmäisen vastoinkäymisen edessä.

"Kuten Olavi Ala-Nissilä on sanonut, että Sipilä nosti kikyn viisi kertaa lattiasta", Kääriäinen sanoo ja näyttää kädellä kauhaisuliikkeen.

Mitä Seppo Kääriäinen sanoo kansalaispuolueen Paavo Väyrysestä, joka pyrkii kannattajakorttien turvin vielä kerran presidenttiehdokkaaksi. Vaikuttaako Kansalaispuolueen perustaneen Väyrysen politiikka keskustan toimintaan?

Kääriäinen kertoo, että hän on aika sinnikkäästi välttänyt Väyrysen tekojen kommentointia, monestakin syystä. Kun Kääriäinen toimi keskustan puoluesihteerinä, Väyrynen oli keskustan puheenjohtajana koko 1980-luvun ajan hänen läheisin työkaveri.

"Mielessä on pyörinyt ja pyörii kaikenlaisia asioita. Entisen työkaverin kommentointi ei ole koskaan mitään mukavaa hommaa, vaikka mielessä olisi kriittistäkin."

"Olen ajatellut vuosien mittaan, että kun on kohotettu puolueen kunnianpuheenjohtajaksi puolueväen päätöksellä, kyllä sillä on minusta syytä olla myös merkitystä ja vaikutusta sille, joka tämmöiselle kunnioitetulle paikalle on kohotettu niin kuin V.J. Sukselainen ja Jussi Virolainen aikoinaan", hän sanoo.

"Olen pettynyt", hän lisää ja lopettaa kommentoinnin.

Lue koko haastattelu keskiviikon Maaseudun Tulevaisuudesta