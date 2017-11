Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden hallituksissa

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyssuureksi. Hallitusten jäsenistä naisia on 27 prosenttia. Suurissa pörssiyhtiöissä osuus on 33 prosenttia, ilmenee Keskuskauppakamarin tuoreesta selvityksestä.

Naisten osuus hallituspaikoista on kolminkertaistunut reilun kymmenen vuoden aikana. Vielä vuonna 2003 naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista oli vain seitsemän prosenttia.

Pörssiyhtiöissä naisia on toimitusjohtajina nyt yhdeksän. Viime vuonna heitä oli viisi.