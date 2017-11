Rikesakko korvataan virhemaksulla

Hallituksen eduskunnalle torstaina antama tieliikennelakiehdotus sisältää muutoksia ajoneuvojen käyttöön, sakotukseen ja liikennemerkkeihin. Sen avulla lisätään liikenteen turvallisuutta, mutta nykytrendin mukaisesti vastuuta ohjataan myös tienkäyttäjille.

Rikesakon uudistus korvaa liikennevirhemaksulla. Virhemaksun suuruus vaihtelee 20–200 euron välillä. Korkeimmat ylinopeudesta annettavat virhemaksut koskevat taajamia ja alueita, joissa nopeusrajoitus on korkeintaan 60 kilometriä tunnissa. Enintään 5 kilometrin tuntinopeusylityksestä napsahtaa silloin 70 euron virhemaksu. Jos ylinopeutta on 15–20 kilometrillä tunnissa, virhemaksu on 200 euroa.

Yli 60 kilometrillä tunnissa rajoitusalueella virhemaksu on alhaisempi. Se vaihtelee 50 eurosta 170 euroon.

Sakon puolelle mennään, kun ylinopeutta on yli 20 kilometriä tunnissa.

Käytännön liikenteeseen vaikuttaa paketti- ja matkailuauton ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista luopuminen. Uutta on myös talvirenkaiden käytön muuttuminen tarveharkintaiseksi.

Ehdotettuja uusia liikennemerkkejä ovat esimerkiksi tien vähimmäisnopeus, väistämisvelvollisuus pyörätien ylityspaikassa, sähköautojen latauspaikka, ja nastarenkaiden käyttökielto tieosuudella.

Sulkuviivat muuttuvat kustannussyistä valkoiseksi.