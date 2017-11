Mehiläinen Kauppalehdessä: Emme vetäydy Meri-Lapista

Terveysyhtiö Mehiläinen ei ole vetäytymässä Meri-Lapin soteulkoistuksesta. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo Kauppalehdelle, että yhtiö on toiminut asianmukaisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ulkoistuksessa.

Kauppalehdelle puhuneen Järvenpään mukaan Mehiläisellä ei ole syytä vetäytyä. Sen jälkeen kun yhtiö on jättänyt tarjouksen, se on Järvenpään mukaan sitoutunut hankkeeseen juridisessa mielessä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kritisoi aiemmin Meri-Lapin ulkoistustilannetta. Hän toivoi, että Mehiläinen ja Meri-Lapin kunnat vetäytyisivät ulkoistamishankkeesta.

Mehiläinen on sopinut 15 vuoden sopimuksesta, jonka arvo on noin miljardi euroa. Länsi-Pohjan ulkoistamispäätöksessä keskeisiä kuntia ovat Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo. Sopimus on näillä näkymin tulossa voimaan ensi vuoden alusta.

