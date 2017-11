EU-johtajilta odotetaan Afrikassa vastauksia maahanmuuton kriiseihin

EU:n vastaukset maahanmuuttokriisiin vievät ison osan huomiosta Afrikan ja EU:n huippukokouksessa Abidjanissa. Afrikan unionin ja EU:n johtajat ovat tänään ja huomenna koolla Norsunluurannikolla yhteisessä huippukokouksessa. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Norsunluurannikon Abidjan on otollinen paikka pysähtyä miettimään maahanmuuttokriisin juurisyitä. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Norsunluurannikolta on tullut tänä vuonna neljänneksi eniten siirtolaisia Välimeren yli Eurooppaan. Tulijoista noin 12 000 eli kahdeksan prosenttia on ollut sieltä lähtöisin.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on esittänyt huolensa siitä, että vastuu maahanmuuttokriisistä on jäämässä Euroopan rajojen ulkopuolelle.

EU-maat ja instituutiot laittavat järjestön mukaan merkittävää painetta Afrikan maille sitomalla kaupan tai avun maahanmuuton hallintaan.

"Sen sijaan että EU-maat varmistaisivat turvallisia reittejä Eurooppaan, maat keskittyvät tulijoiden määrän vähentämiseen", järjestö suomii.

Häpeänpilkku EU:lle on varsinkin se, mitä Libyassa tapahtuu. Muun muassa Lääkärit ilman rajoja on kertonut ihmisten julmasta kohtelusta kiinniottokeskuksissa.

Afrikan ja EU:n johtajat keskittyvät kaksipäiväisen kokouksensa aikana varsinkin nuorten mahdollisuuksiin.

Ennen varsinaista huippukokousta koolla ovat eri maiden nuorten edustajat, jotka antavat oman ehdotuksensa nuorten aseman parantamisesta.

Suomen delegaatiossa on mukana myös nuorten edustaja, Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.