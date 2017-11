Riku Aalto odotetusti Teollisuusliiton johtoon

Teollisuusliiton liittokokous valitsi liiton puheenjohtajaksi Riku Aallon, 52. Liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Turja Lehtonen, 46, toiseksi varapuheenjohtajaksi Heli Puura, 52 ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Jari Nilosaari, 57.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Riku Aalto on johtanut Metalliliittoa vuodesta 2008 ja viime keväästä lähtien Teollisuusliittoa. Sitä ennen hän toimi muun muassa Metalliliiton talouspäällikkönä. Aalto on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on SAK:n, Varman, Kojamon ja IndustriAll European Trade Unionin hallitusten jäsen.

Turja Lehtonen on toiminut mm. Metalliliiton liittosihteerinä ja sitä ennen sopimusasiantuntijana. Teollisuusliiton varapuheenjohtajana hän on toiminut viime keväästä lähtien.

Heli Puura on toiminut TEAM Teollisuusalojen puheenjohtajana vuodesta 2015. Sitä aiemmin hän työskenteli mm. STTK:n sosiaaliasioiden päällikkönä.

Jari Nilosaari on aiemmin toiminut Puuliiton puheenjohtajana vuodesta 2014.