Ministeriöt tyrmäävät Siikalatvan idean perustaa terveysasema Ouluun

Nykylaki ei salli terveyskeskuksen perustamista toisen kunnan alueelle, katsovat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriöt ottavat kantaa Siikalatvan kunnan päätökseen perustaa terveysasema Ouluun yksityisen Oulun Mehiläisen yhteyteen.

Siikalatvan kunta ja Mehiläinen perustelevat sopimustaan sillä, että järjestelyllä helpotetaan Oulussa töissä käyvien siikalatvalaisten tilannetta. Myös oululaiset voisivat käyttää terveysasemaa, jolloin Siikalatva laskuttaisi palveluista Oulua.

Ministeriöiden mukaan tapauksessa on useita lainvastaisia seikkoja. Nykylaissa lähtökohtana on, että kunnan sivutoimipisteetkin ovat oman kunnan alueella.

Ministeriöiden mukaan kunta voi perustaa terveysaseman tai sen sivutoimipisteen alueensa ulkopuolelle vain, jos kyse on kuntien yhteistoiminnasta tai toiminnasta, johon on asukkaiden tarpeen perusteella erityinen peruste.

"Siikalatvan kunnan päätöksestä ei käy ilmi, kuinka monella Siikalatvan asukkaalla olisi tarve käyttää Oulussa sijaitsevia palveluja. Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko toimintaa perustella millään asukkaiden etuun liittyvällä syyllä", ministeriöt katsovat.

Mehiläiselle kanta tuli yllätyksenä, Yle kirjoittaa. Siikalatva oli tiedustellut asiaa kuntaliiton lakimieheltä, eikä ongelmia oltu löydetty.

Tampereen yliopistollisella sairaalalla on Helsingissä sydänsairaala.

"Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole aikaisemmin nähnyt estettä sille, että kunta tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita terveydenhuoltolain valinnanvapauden puitteissa toisen kunnan alueella", Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo Ylelle.

Ainoa ero on Järvenpään mukaan siinä, että Siikalatvan suunitelmassa on kyse perusterveydenhuollosta, kun sydänsairaala on erikoissairaanhoitoa.

Juttua päivitetty 15.39.