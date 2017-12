Mikko Kärnä: "Lappi on jo vuosien ajan ollut ylisuojelullisten hyökkäysten kohteena – meille ei hyväksytä mitään"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kirjoittaa kolumnissaan, että jos Lapin matkailu kasvaa nykyisellä tavalla seuraavat 10 vuotta, käy meillä tuolloin yli 10 miljoonaa turistia vuodessa.

"Se tarkoittaa 23 000 uutta työpaikkaa matkailusektorille. Määrä on uskomaton. Jos visio toteutuu, ampaisee maakunnan väkiluku kovaan nousuun tulevien vuosien aikana."

Kaikki eivät kuitenkaan ole ilahtuneet asiasta.

"Vihreän langan päätoimittaja Riikka Suominen väitti taannoin kolumnissaan, että turistin rakkaus on vaarallista. Se kuulemma tappaa rakastettunsa", Kärnä kirjoittaa.

"Suomisen mielestä hiihtohissien ja parkkipaikkojen parturoima tunturin kylki ei eroa kaivoksesta. Turistien tuhoamista matkailukohteista Suominen nostaa maailmalta esiin Lissabonin."

Kärnän mielestä kasvun on oltava hallittua, mutta Lappi on silti Lissabonin kaupunkia niin paljon suurempi alue, että uhkakuvia on turha maalailla.

"Lappi on jo vuosien ajan ollut erilaisten etelän ylisuojelullisten hyökkäysten kohteena. Meille ei hyväksytä mitään, nyt ei näemmä edes matkailua. Poronhoitoakin vastaan äänenpainot kohoavat vuosi vuodelta, vaikka se on yksi tärkeimpiä elinkeinojamme."

