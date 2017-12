"Miltä tuntuisi lähteä 17-vuotiaana sotaan?" – koululaiset laskevat seppeleet sankarihaudoille

Yläneen yhtenäiskoulun oppilaat laskivat seppeleet Yläneen sankarihaudoille maanantaina. Seppeleet tehtiin talkoilla kaikille 96 haudalle ja myös oppilaat osallistuivat talkoisiin.

Puheen piti Ada Nyman.

"Miltä tuntuisi lähteä 17-vuotiaana sotaan? Miltä tuntuisi lähettää oma lapsi rintamalle? Ajatukset tuntuvat kaukaisilta mutta ne olivat todellisuutta hyvin monelle talvi- ja jatkosotien aikana.

Yläneläinen Aaro oli yksi sotien nuorimmasta taistelijoista. Hänen elämänsä päättyi kuitenkin aivan liian lyhyeen. Hän oli vasta 19-vuotias kaatuessaan jatkosodassa kaikkensa isänmaalle antaneena.

Tänään olemme saapuneet muistamaan näitä Aaron kaltaisia henkilöitä. Heitä jotka taistelivat henkensä uhalla sotien aikana.

Heitä jotka tekivät kaikkensa jotta me tulevat sukupolvet saisimme elää itsenäisessä ja rauhallisessa Suomessa. Heitä jotka mahdollistivat sen, että keskiviikkona 6. päivä voimme juhlia 100-vuotiasta itsenäistä Suomea", Nyman muistutti.

"Sanotaan, että ymmärtääkseen nykyisyyttä, on ymmärrettävä historiaa. Senpä takia tänään on hyvä hetki suoda ajatus sotiemme uhreille ja kaikella sille minkä kautta Suomesta on tullut sellainen maa kun se tänä päivänä on.

Tänään on myös hyvä päivä miettiä mitkä ovat niitä asioita joiden eteen meidän kaikkien pitää tehdä töitä jotta Suomi olisi hyvä maa myös tulevaisuudessa."

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin liittyviä seppeleitä lasketaan yli 40 000 haudalle ympäri maata. Valtakunnallisen muisto- ja kiitostapahtuman on ideoinut hämeenlinnalainen Esa Jaatinen.