Onko tämä kaikkien aikojen omituisin tuplabuukkaus? Alpat, lapset ja äärioikeistolaiset varasivat saman torin ja nämä otukset joutuvat väistämään

Helsingissä Töölöntorille itsenäisyyspäiväksi suunniteltu lastentapahtuma joutuu siirtymään toiseen paikkaan, koska samalle paikalle oli aiemmin ilmoitettu äärijärjestöjen 612-mielenosoitus.

Ylikomisario Seppo Kujala sanoo STT:lle, että 612-mielenosoitus oli ilmoitettu aiemmin ja on pidetty samalla paikalla useita kertoja.

612:n kokoontumisesta on myös tehty asianmukainen ilmoitus, johon ei tarvita maanomistajan lupaa. Kujalan mukaan lastentapahtuma on yleisötilaisuus, johon tarvitaan maanomistajan eli tässä tapauksessa Helsingin Tukkutorin lupa.

"He eivät huomanneet, että siellä on tapahtuma toisen lakipykälän mukaan. Se on luonnollista, että eivät he voineetkaan huomata", Kujala sanoo.

Töölöntorin lastentapahtumassa "Suomen 100-vee synttärit" piti olla ohjelmassa muun muassa alpakoita, pupuja ja jumppa-disco. Jos viime vuoden malliin mennään, torilla kokoontuu parituhatta 612-mielenosoittajaa.

"Käytännössä paikka tulee aivan täyteen, eikä sinne oikein kahta tapahtumaa mahdu," Kujala sanoo.

Tapahtuman siirrosta kertoi aiemmin Yle.

Kujalan mukaan Pohjoismainen vastarintaliike ei ole tehnyt heille ilmoitusta omasta mielenosoituksesta. Sen sijaan yksityishenkilö on ilmoittanut Narinkkatorilla tapahtuvasta yksityisestä kokoontumisesta ja kulkueesta Kisahallille.

Pohjoismainen vastarintaliike määrättiin viime viikolla oikeuden päätöksellä lakkautettavaksi. Käräjätuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Vastarintaliikkeen verkkosivujen mukaan oikeuden päätös ei vaikuttaisi Narinkkatorilta alkavaan itsenäisyyspäivän marssiin, koska sen järjestäjä ei ole liike vaan suomalaiset kansallissosialistit yleisesti.

Itsenäisyyspäivänä mieltään osoittavat myös vasemmistonuoret ja myös pienempiä ryhmiä on liikkeellä.