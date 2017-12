Kunniavartiot sankarihaudoilla ovat alkaneet useilla paikkakunnilla, Suomi 100 -juhla huipentuu illalla ilotulituspaukkeeseen

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu tänään itsenäisyyspäivänä. Virallinen juhlinta alkoi jo eilen itsenäisyyspäivän aattona, jolloin siniristilippu nostettiin salkoihin iltakuudelta. Lippuja on määrä pitää saloissa tänään iltakymmeneen asti niin, että liput valaistaan pimeän ajaksi. Sisäministeriö on julkaissut ohjeet juhlapäivän poikkeusliputukselle.

Juhlapäivän vietto alkoi kello 9 perinteisellä valtakunnallisella lipunnostolla Helsingin Tähtitorninmäellä, jossa juhlapuheen piti eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.).

Lipun nosti partiolippukunta NMKY:n Rastipartio ja tilaisuudessa lauloi Viipurin Lauluveikot -kuoro.

Suomalaisuuden Liiton järjestämä lipunnosto yhtäjaksoisena perinteenä täyttää kuluvana vuonna 60 vuotta.

Terho sanoi puheessaan, että itsenäisyys merkitsee meille suomalaisille vapautta määritellä itse, mikä on yhteiskunnallemme parasta ja elämäntavallemme sopivinta.

"Sivistys ja korkea osaaminen ovat olleet suomalaisen hyvinvoinnin perusta", Terho totesi.

Terhon mukaan pienen kansan on tärkeää tehdä yhteistyötä suurten tavoitteiden saavuttamiseksi.

"Jokaisen panosta tarvitaan, eikä ketään saa jättää jälkeen. Meidän kaikkien tekomme ja tekemättä jättämisemme päättävät Suomen tulevaisuuden", hän sanoi.

"Terve isänmaallisuus on sitä, että on valmis asettamaan yhteisönsä edun oman etunsa edelle", Terho lisäsi.

Itsenäisyyspäivän kunniavartiot sankarihaudoilla ovat alkaneet useilla paikkakunnilla.

Aamupäivän aikana eri puolilla Suomea muodostetaan kunniavartioita sankarihaudoille. Tarkoituksena on, että haudan kohdalla seisoo samanikäinen henkilö kuin vainaja oli kuollessaan. Kunniavartioita järjestetään itsenäisyyspäivän aikana lähes 30 paikkakunnalla.

Helsingissä järjestetään myös esimerkiksi ekumeeninen juhlajumalanpalvelus, Heikki Hurstin perinteinen vähäosaisten itsenäisyyspäiväjuhla, monikulttuurinen itsenäisyysjuhla ja opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkue. Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati järjestetään Kuopiossa.

Myös monet muut kaupungit järjestävät esimerkiksi juhlakonsertteja ja kansanjuhlia. Turussa valotaidekokonaisuus Luminous valaisee Turun linnan sinivalkoiseksi.

Tasavallan presidentin perinteinen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto on niin ikään muovattu satavuotiselle kotimaalle sopivaksi. Presidentin kanslian mukaan noin 1 900 kutsuvieraan joukossa on ansioituneita ihmisiä itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä, tarjoiluja on peräisin kaikista Suomen maakunnista ja Presidentinlinna koristellaan vain Suomessa kasvatetuilla kukilla.

Itsenäisyyspäivän virallinen juhlinta päättyy noin iltakymmeneltä ilotulitukseen, jota voi seurata Helsingissä Eteläsataman tuntumassa sekä Ylen suorassa televisiolähetyksessä.

Suuri osa kaupoista on auki tänään itsenäisyyspäivänä. Alkot ovat tänään kiinni.

Junat kulkevat itsenäisyyspäivänä sunnuntain aikatauluin. Kaukoliikenteeseen VR tuo kuitenkin joitakin lisäjunia.

Kaukoliikenteen linja-autoliikenteessä noudatetaan itsenäisyyspäivänä poikkeusaikatauluja, jotka kannattaa tarkistaa Matkahuollon verkkosivuilta.

Helsingin seudun liikenteessä ajetaan tänään sunnuntaiaikataulujen mukaan, mutta useilla linjoilla on lisälähtöjä. Juhlatapahtumien aikana liikenteessä on poikkeusjärjestelyjä.

Postin omat myymälät ja pop up -noutopisteet ovat tänään kiinni, mutta kumppaniyritysten postit noudattavat liikkeiden omia aukioloaikoja.