Suomi 100 -juhla huipentuu illalla ilotulitukseen

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu tänään itsenäisyyspäivänä.

Tasavallan presidentin perinteinen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto alkoi kello 19, ja se on muovattu satavuotiselle kotimaalle sopivaksi. Presidentin kanslian mukaan noin 1 900 kutsuvieraan joukossa on ansioituneita ihmisiä itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä, tarjoiluja on peräisin kaikista Suomen maakunnista ja Presidentinlinna koristellaan vain Suomessa kasvatetuilla kukilla.

Itsenäisyyspäivän virallinen juhlinta päättyy noin iltakymmeneltä ilotulitukseen, jota voi seurata Helsingissä Eteläsataman tuntumassa sekä Ylen suorassa televisiolähetyksessä.