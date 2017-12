Kirkollinen avioliitto sama sukupuolta oleville pareille? Näin arkkipiispaehdokkaat vastaavat

Evankelisluterilaisen kirkon viidestä arkkipiispaehdokkaasta Ilkka Kantola liputtaa selvimmin samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliiton puolesta.

"Mikäli minut valitaan arkkipiispaksi, tulen työskentelemään sen eteen, että piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa tehdään selkeä linjaus siitä, että kristilliseen avioliittoon voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta oleva pari", Kantola vastaa STT:n kysymykseen.

Myös Heli Inkisen mielestä samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen kirkossa olisi pian saatava mahdolliseksi.

"Koska meillä on jo kauan ollut tilaa hyvin erilaisille herätysliikkeille, meillä varmasti löytyy myös tilaa kahdelle rinnakkaiselle avioliittoteologialle kirkossamme", katsoo Inkinen.

Sen sijaan Ville Auvisen mukaan kirkon ei tule vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

"Kaikki ihmiset ovat Jumalan luomina yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirkon tulisi hyväksyä esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitot", katsoo Auvinen.

Piispan virassa toimivat ehdokkaat ovat avioliittokannanotoissaan varovaisempia. Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström ei ota vastauksessaan kantaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma muotoilee kantansa näin:

"Kannatan kirkon ohjeistamaa käytäntöä, että kaikenlaisia pareja palvellaan, vaikka samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ja siunaaminen eivät ole mahdollisia."

Ville Auvinen on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) vs. lähetysjohtaja. Heli Inkinen toimii organisaation ja johtamisen yliopisto-opettajana Åbo Akademissa. Ilkka Kantola on SDP:n kansanedustaja ja entinen Turun arkkihiippakunnan piispa.

Kaikki viisi ehdokasta ovat koulutukseltaan teologian tohtoreita ja kaikilla on kokemusta työstä seurakuntapappina.

STT teki arkkipiispaehdokkaille kysymyksiä, joihin he vastasivat sähköpostitse. Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros pidetään ensi vuoden helmikuussa. Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuun alussa.