WTO:n ministerikokous Buenos Airesissa alkaa tänään: "Tunnelmat ovat odottavat ja ehkä jopa pelon sekaiset"

WTO:n eli Maailman kauppajärjestön 11. ministerikokous alkaa Buenos Airesissa tänään iltapäivällä. Suomea edustaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.).

Buenos Airesissa pyritään saamaan neuvottelutulos kalastustuista, elintarvikkeiden vientirajoitusten läpinäkyvyydestä sekä pysyvä ratkaisu elintarvikkeiden varastoinnista ruokaturvan tarpeisiin.

Keskusteluissa ovat myös palvelujen kotimainen sääntely, kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu, sähköinen kauppa ja investointien helpottaminen.

"Suomi kuuluu maihin, jotka tukevat monenvälistä, sääntöperustaista kauppajärjestelmää. Pienelle, viennistä riippuvaiselle ja kansainvälisille markkinoille hyvin integroituneelle taloudelle kuten Suomelle se on yksinkertaisesti paras vaihtoehto", ministeri Mykkänen kuvailee.

Hänellä on kokouksen tuloksista matalat odotukset.

MTK:n kansainvälisten ja EU-asioiden johtaja Seppo Kallio kertoo, että erityisesti Yhdysvaltojen avaukset mietityttävät.

"Tunnelmat ovat odottavat ja ehkä jopa pelon sekaiset, sillä USA:n hallituksen linjaa odotetaan nyt tässä kokouksessa. USA:n uusi kauppaministeri on käyttänyt kovaa kieltä koko maailman kauppajärjestelmästä ja hän on nyt ensimmäistä kertaa mukana tällä foorumilla."

Argentiinan viranomaiset ovat turvallisuussyihin vedoten evänneet useilta kymmeniltä kansalaisjärjestöjen edustajilta pääsyn maahan, mikä on kohdistanut kokoukseen runsaasti kielteistä huomiota.

"Suomi tukee avoimuutta ja jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olemme olleet tiiviissä yhteydessä Argentiinan viranomaisiin ja olen keskustellut aiheesta Argentiinan ulkoministerin kanssa. Vaikutustyömme on tuottanut tulosta: suomalaiset kansalaisjärjestöt on nyt akkreditoitu kokoukseen. Tämä on myönteistä, sillä emme tarvitse tarpeetonta kiilaa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen väliin", Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Ministeri Mykkänen osallistuu kokouksen yhteydessä myös epävirallisiin tapaamisiin siitä, miten WTO:ssa voitaisiin edistää fossiilipolttoainetukien reformia. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta fossiilituet vaikuttavat suoraan Pariisin sopimuksen tavoitteita vastaan.