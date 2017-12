Maatalousrahaa puuttuu budjetista jopa 150 miljoonaa euroa – ensin leikataan luonnonhaittakorvausta kymmenillä euroilla hehtaarilta

Maatalouden rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia nykyisen ohjelmakauden toimia.

"Ensi vuonna pärjätään, vuonna 2019 ja varsinkin 2020 tulee ongelmia", MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg sanoo.

Budjettiaukko on Åbergin arvion mukaan noin 150 miljoonaa euroa. Se olisi viidennes koko 500 miljoonan euron maataloustulosta.

Valtion ensi vuoden budjetissa lisärahaa ei ole. Päinvastoin, luonnonhaittakorvaus lfa:ta leikataan ensi vuonna viisi euroa hehtaarilta ja seuraavana vuonna 25 euroa.

"Tämä on alkusoittoa sille, että raha vähenee. Tämä leikkaus ei riitä paikkaamaan aukkoa", Åberg sanoo.

25 euron leikkaus tarkoittaa 50 miljoonan euron kokonaissäästöä.

Rahoitusongelma on konkreettisimmillaan vasta vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

"Olemme tätä pitäneet esillä koko vuoden eduskunnassa ja hallitukselle, mutta ei hallitus ota murheita seuraavan kauden asioista", Åberg sanoo.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) myöntää mittakaavan oikeaksi.

"Se voi olla myös 50 miljoonaa. Kymmeniä miljoonia joka tapauksessa. Lukua on vielä mahdoton arvioida tarkasti ja se jakautuu usealle vuodelle", Leppä sanoo.

Rahoja on mahdollista siirtää ohjelmien välillä. Jos jossain säästyy, voi kokonaisluku pienentyä.

Leikkauspaine suuntautuu lfa-ohjelmaan ja ympäristöohjelmiin.

Niiden rahoitus tulee osin EU:sta ja osa on kansallista rahaa. EU:n osuus on könttäsumma, joten joustoa on etsittävä kotimaisista lähteistä.

Vaihtoehtoja on kolme: Rajoitetaan toimenpiteitä, lasketaan tukien tasoa tai etsitään lisää rahaa.

"Tämä on esillä kehysriihessä keväällä, kun vuoden 2019 budjettia pohditaan", Leppä sanoo.

Rahaa on käytetty etupainotteisesti ennakoitua enemmän, sillä sillä on paikattu Venäjän vientikiellon tappioita.

Myös ympäristöohjelma on vetänyt ennakoitua paremmin.

"Ympäristökorvauksen tasot ovat korkeat ja arviot hehtaarien määrästä heittivät pahasti", Leppä sanoo.

Joitain rajoituksia esimerkiksi lohkojen yhdistämisissä on jo tehty.

Lfa ja ympäristöohjelmat ovat EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa capia ja voimassa vuoden 2020 loppuun.

Rahoitus ja viljelijöiden sitoumukset niihin eivät kuitenkaan kulje samassa rytmissä.

Ohjelmien kausi on seitsemän vuotta, mutta sitoumukset voivat olla esimerkiksi vuoden tai viisi vuotta. Sitoumuksen päättyessä rahoitusta voi leikata.

"Moni sitoumus loppuu 2019 ja vuodeksi 2020 tehdään uusia. Vai tehdäänkö uusia ylipäätään ja mikä on tukien taso", Åberg miettii.

Lfa:ssa viljelijöiden sitoumukset ovat vain vuoden, joten sen rahoitusta voidaan muuttaa joka vuosi.

EU:n nykyohjelmat voivat jatkua vuoteen 2024 jos uuden capin valmistelu ennakoidusti viivästyy.

Vuodesta 2021 eteenpäin tilanne on aivan auki, sillä maatalouspolitiikan tilanteesta huolimatta silloin alkaa EU:n uusi budjettikausi.

Maatalousrahojen ennakoidaan Britannian EU-eron vuoksi vähentyvän. Silti nykyohjelmia pitäisi voida rahoittaa jopa kolme ylimääräistä vuotta.

"Vanhoja ohjelmia jatketaan uudella budjetilla. Syödään seuraavan kauden rahat etupainotteisesti", Åberg tiivistää.