Väyrynen torjuu väitteet venäläisestä rahasta: "Mitään muuta rahoitusta ei ole tulossa"

Kansalaispuolueen presidenttiehdokas, konkaripoliitikko Paavo Väyrynen aloittaa presidentinvaalikampanjansa huomenna tiistaina. Väyrynen kertoo, että hän aloittaa kampanjansa hyvällä mielellä.

"Nyt on korkein este ylitetty. Tämän jälkeen kaikki on helpompaa", hän sanoo.

Väyrynen haki ehdokkuustavoittelulleen näkyvyyttä Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistuilla monisivuisilla ilmoitusliitteillä. Hänen mukaansa ilmoitusliitteillä oli suuri merkitys siinä, että kannattajakortteja saatiin kasaan tarvittava määrä.

Väyrysen mukaan kannattajakorttien julkaisu MT:ssa rohkaisi kampanjaväkeä siihen, että liitteitä julkaistiin muissakin lehdissä. Hänen mukaansa nämä liitteet varmistivat lopulta sen, että kannattajakortteja saatiin kasaan yli 20 000.

"Sillä voi sanoa olleen ratkaiseva merkitys", Väyrynen kuvailee.

Kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho kertoo, että ensimmäinen Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistu liite toi kannattajakortteja lähes 2500 kappaletta. Toinen liite ei sen sijaan tuottanut hänen arvionsa mukaan yhtä hyvin.

"Kyllä tämä liite on ollut kaiken kaikkiaan merkittävä", hän sanoo.

Hauta-aho kertoo, että tänään maanantaina Väyrysen kampanjatoimijat luovuttivat oikeusministeriöön yhteensä 26 067 kannattajakorttia. Hän arvioi, että kannattajakortteja viedään oikeusministeriöön vielä huomenna tiistaina arviolta muutama sata kappaletta.

Julkisuudessa on noussut epäilyjä siitä, että Paavo Väyrynen saisi mahdollisesti rahaa Venäjältä. Konkaripoliitikko katkoo näiltä huhuilta siivet.

"Ainoat rahoituslähteet ovat mukien ja kirjojen myyminen sekä pienet rahalahjoitukset tavallisilta kansalaisilta. Mitään muuta rahoitusta ei ole tulossa", hän vakuuttaa.

Aiempien kokemustensa perusteella Väyrynen uskoo, että tuotemyynnilläkin saadaan aikaan kunnon kampanja, koska tuotteet ovat aiemmin olleen hyvin suosittuja.

Aiemmin on kerrottu, että maahanmuuttokriittinen Suomi Ensin -ryhmittymä kerää Väyryselle kannattajakortteja. Hauta-ahon mukaan ryhmittymältä ei kuitenkaan ole tullut yhtään kannattajakorttia. Sen sijaan keruuseen on kampanjapäällikön mukaan osallistunut aktiivisia keskustalaisia sekä perussuomalaisia. Mukana kannattajakorttien keräämisessä on Hauta-ahon mukaan ollut myös vähemmän julkisesti muiden puolueiden edustajia.