Talvimyräkän aiheuttamat ongelmat jatkuvat rantaradalla – Kauniaisissa kaatunut puu peruu lähijunia

Rataliikennekeskuksen mukaan Kauniaisissa on ilmeisesti puu kaatunut sähköradan rakenteisiin, minkä takia vain toinen raide on käytössä Leppävaaran ja Espoon välillä.

VR:n mukaan rantaradan lähiliikenteestä perutaan toistaiseksi E-, Y- ja X-junat. HSL järjestää korvaavan bussikuljetuksen Kirkkonummen ja Siuntion välillä. U-junat kulkevat normaalisti Helsingin ja Kirkkonummen välillä.

Aiemmin Rataliikennekeskus kertoi, että rantaradalla Inkoossa sattunut sähköratavaurio oli saatu korjattua. Rantaradan kaukojunaliikenne katkesi osin, kun tykkylumi kaatoi Inkoossa puita sähköradan rakenteisiin.

Kaukojunia on korvattu busseilla Kirkkonummen ja Karjaan välillä. VR:n mukaan Helsingin ja Turun väliset junat ovat myöhässä. Ainakin yksi alkuillan vuoro on kokonaan peruttu ja toinen korvataan bussikuljetuksilla.

Nopeusrajoituksia laskettu

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on monin paikoin erittäin huono maan etelä- ja keskiosassa runsaan lumentulon takia. Päivän aikana on sattunut lukuisia liikenneonnettomuuksia, mutta vakavammilta turmilta on toistaiseksi vältytty.

Sisä-Suomen poliisi varoittaa, että tiet ovat Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa lumisia ja erittäin liukkaita. Lisäksi pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä. Myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on tapahtunut useita onnettomuuksia.

Tieliikennekeskusten mukaan pääkaupunkiseudulla aamun työmatkaliikenne sujui hyvin. Huonontuvaan ajokeliin on varauduttu muun muassa laskemalla nopeusrajoituksia osalla pääväylistä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sadealue liikkuu koilliseen päin ja illalla sateet tulevat näillä näkymin vetenä maan eteläosassa ja yöllä maan kaakkoisosassa. Etelässä lunta tulee kuitenkin niin paljon, ettei vesisade sulata sitä pois, mutta sohjoa ja loskaa syntyy.

Huomiseksi lumisadealue siirtyy maan pohjoisosiin.

Lentoja myöhässä ja peruttu

Sääolot aiheuttavat viivästyksiä myös Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteeseen, kertoo Finavia. Lentoasemalla on käytössä vain yksi kiitotie voimakkaan sivutuulen takia. Tavallisesti kiitoteitä on käytössä kolme.

Suuri osa lähtevistä ja saapuvista lennoista on myöhässä, ja joitain lentoja on jouduttu kokonaan perumaan.

Talvisää on aiheuttanut ongelmia myös Euroopan lentoliikenteeseen laajemmin. Muun muassa Amsterdamin kentällä puretaan edelleen jo viikonloppuna syntyneitä ruuhkia.

