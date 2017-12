Presidenttiehdokas Huhtasaari kutistaisi EU:n kauppaliitoksi ja lisäisi Suomen omavaraisuutta: "Ei kanaa tai nautaa tarvitse tuoda ollenkaan"

Politiikka 06:00 Aimo Vainio

Konservatiiviehdokkaalle sukupuolten jako on selvä: pojat on poikia ja tytöt on tyttöjä.